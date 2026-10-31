Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận vấn đề quan hệ song phương

Ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại thành phố Atlanta thuộc bang Georgia.



Phát biểu với báo giới, quan chức ngoại giao Nga cho biết cuộc hội đàm diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hiệu quả. Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Rubio về quan hệ song phương Nga-Mỹ, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, G20 và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc. Ông cho rằng quan hệ giữa Moskva và Washington sẽ được quyết định bởi những hành động cụ thể từ phía Mỹ sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở nước này.



Liên quan đến vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho biết lập trường của nước này không thay đổi kể từ cuộc gặp ba bên gần nhất về giải quyết xung đột, cũng như kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không thể chấp nhận việc tồn tại mối đe dọa đối với các lợi ích an ninh hợp pháp của nước này.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hiểu được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột này. Đề cập đến cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Lavrov cho biết nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine nếu ông Zelensky đến Moskva. Nga cam kết bảo đảm an ninh và an toàn cho ông Zelensky./.

Nga và Mỹ xúc tiến ấn định lịch đàm phán ba bên với Ukraine Moskva và Washington đã bắt đầu phối hợp triển khai những bước đi cần thiết nhằm ấn định thời gian tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, UAE.