Cà Mau bổ sung 90 MW điện gió với hai dự án hơn 3.733 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 6 và Ngọc Hiển-Tân Ân 1, với tổng công suất 90 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.733 tỷ đồng. Trong đó, dự án Ngọc Hiển-Tân Ân 1 có công suất 60 MW, dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại vào quý 2/2027.

Ngày 1/11, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã ký các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió trên. Đây là những dự án năng lượng tái tạo được triển khai tại các địa bàn ven biển, góp phần khai thác tiềm năng điện gió của tỉnh.

Trong hai dự án, Nhà máy điện gió Ngọc Hiển-Tân Ân 1 có quy mô lớn hơn, với tổng vốn đầu tư hơn 2.714 tỷ đồng, công suất thiết kế 60 MW. Dự án dự kiến lắp đặt 10 turbine, mỗi turbine có công suất 6 MW, tại địa bàn xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển.

Theo phương án đầu tư, dự án có nhu cầu sử dụng khu vực biển hơn 362ha và sử dụng chung hạ tầng với Nhà máy điện gió Tân Ân 1.

Việc tận dụng hạ tầng hiện có được kỳ vọng góp phần hỗ trợ quá trình triển khai, đồng thời khai thác hiệu quả không gian phát triển năng lượng gió tại khu vực ven biển.

Tiến độ dự kiến của dự án được chia thành các giai đoạn cụ thể: khởi công trong quý 4/2026, lắp đặt thiết bị vào quý 1/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại trong quý 2/2027.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án thứ hai là Nhà máy điện gió Đông Hải 6, được triển khai tại xã Định Thành, có tổng vốn đầu tư hơn 1.018 tỷ đồng, công suất 30 MW. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 75 triệu kWh điện mỗi năm. Diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 10,34 ha.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Đông Hải 6 dự kiến khởi công vào tháng 9/2027 hoặc trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư; hoàn thành và vận hành vào tháng 9/2028 hoặc trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm này.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư được lựa chọn.

Về hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Sông Lam là đơn vị nộp hồ sơ đối với Nhà máy điện gió Ngọc Hiển-Tân Ân 1; Công ty cổ phần Năng lượng XCE nộp hồ sơ đề nghị thực hiện Nhà máy điện gió Đông Hải 6.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư hai nhà máy điện gió với tổng công suất 90 MW bổ sung thêm các dự án năng lượng tái tạo vào danh mục đầu tư của Cà Mau. Khi được triển khai và đưa vào khai thác, các công trình sẽ góp phần bổ sung nguồn điện, khai thác tiềm năng năng lượng gió tại địa phương, đồng thời tạo thêm động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực ven biển./.

Cà Mau dự kiến vận hành khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 Cà Mau tập trung phát triển điện gió, điện mặt trời, đầu tư lưới điện, thu hút nhà đầu tư nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, hướng đến mục tiêu thành trung tâm năng lượng, xuất khẩu điện của khu vực.