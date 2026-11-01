Gần 810 triệu USD rút khỏi các quỹ ETF tiền số tại Mỹ giữa cú sốc Binance

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư trực tiếp vào tiền số tại Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn rút ròng gần 810 triệu USD trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2026, giữa lúc thị trường chao đảo sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ công ty đầu tư Farside Investors, trong phiên 30/10, các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ bị rút ròng 643,2 triệu USD. Đây là diễn biến đảo chiều đáng chú ý sau bốn phiên liên tiếp hút vốn, với tổng số tiền khoảng 440,8 triệu USD.

Làn sóng rút vốn diễn ra trên nhiều quỹ lớn. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock ghi nhận dòng vốn rút ròng lớn nhất, ở mức 233,7 triệu USD, tiếp đến là quỹ FBTC của Fidelity với 201 triệu USD và quỹ ARKB của ARK Invest và 21Shares với 129,5 triệu USD.

Hai quỹ GBTC của Grayscale và BITB của Bitwise cũng bị rút lần lượt 53,3 triệu USD và 25,7 triệu USD. Tính chung cả tuần từ ngày 26–30/10, các quỹ ETF bitcoin ghi nhận dòng vốn rút ròng 202,4 triệu USD.

Không chỉ bitcoin, các quỹ ETF ethereum giao ngay cũng chịu áp lực rút vốn. Theo Farside Investors, nhóm quỹ này bị rút ròng 155,7 triệu USD trong phiên 30/10, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp dòng vốn ròng ở mức âm. Tính chung cả tuần, số vốn rút ròng khỏi các quỹ ethereum đạt 431,4 triệu USD.

Trong khi đó, các quỹ ETF solana ghi nhận dòng vốn rút ròng 10,8 triệu USD trong phiên 30/10. Như vậy, tổng số vốn rút ròng khỏi ba nhóm quỹ ETF bitcoin, ethereum và solana đạt 809,7 triệu USD.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thị trường tiền số chịu cú sốc lớn từ vụ tấn công mạng nhằm vào Binance vào sáng sớm ngày 30/10 (giờ Việt Nam). Tin tặc đã đánh cắp khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số từ các ví phục vụ xử lý giao dịch của Binance. Phần lớn số tài sản này bị lấy đi chỉ trong khoảng 20 phút, khiến vụ việc trở thành một trong những vụ đánh cắp tài sản số lớn nhất từng được ghi nhận.

Thông tin về vụ tấn công đã kéo giá các đồng tiền số lớn đi xuống trong phiên 30/10. Binance phải tạm ngừng hoạt động rút tiền và tìm cách trấn an khách hàng, đồng thời phối hợp với các đối tác trong ngành để phong tỏa một phần tài sản bị đánh cắp.

Tuy nhiên, đến ngày 1/11, tình hình đã có dấu hiệu cải thiện. Binance thông báo đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn lực tài chính của công ty để mua lại lượng token tương đương 90% tổng số tài sản bị đánh cắp trị giá khoảng 6,3 tỷ USD trong vụ tấn công mạng, đồng thời cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại cho người dùng.

Nguồn tiền được huy động từ quỹ bảo vệ người dùng (SAFU), quỹ bảo hiểm giao dịch tương lai và nguồn vốn của chính doanh nghiệp. Khoảng 10% số token còn lại chưa được mua lại do có tính thanh khoản thấp, khiến quá trình tìm kiếm và thu mua đủ số lượng cần thiết có thể kéo dài hơn. Binance cũng khẳng định sẽ tự gánh chịu thiệt hại tài chính từ vụ tấn công, thay vì chuyển tổn thất sang khách hàng.

Mặc dù hoạt động rút tiền đang từng bước được khôi phục, vụ tấn công vẫn đặt ra những lo ngại về khả năng bảo vệ tài sản của các sàn giao dịch tiền số tập trung. Trong khi đó, làn sóng rút vốn khỏi các quỹ ETF cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường. Tuy vậy, số liệu dòng vốn ETF chưa đủ để khẳng định toàn bộ hoạt động rút vốn đều xuất phát trực tiếp từ sự cố này./.

Khoảng 1/3 quỹ ETF tiền điện tử tại Mỹ đối mặt nguy cơ bị xóa sổ Các chuyên gia dự báo từ 30-35% quỹ ETF tiền điện tử tại Mỹ có thể phải đóng cửa trong vài năm tới do không đủ sức cạnh tranh về chi phí, quy mô tài sản và khả năng thu hút dòng vốn.