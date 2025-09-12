Cầu Cần Thơ 2 khởi công năm 2027, phương án đầu tư tiết kiệm 6.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng đã thông qua báo cáo cuối kỳ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 theo phương án đường bộ và đường sắt đi chung và dự kiến khởi công năm 2027.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, phương án này sẽ tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng so với phương án cầu đường bộ và đường sắt đi riêng.

Cụ thể, phần cầu chính được nghiên cứu thiết kế theo phương án sử dụng kết cấu cầu chính là cầu dây văng, khẩu độ nhịp chính 450m, 2 làn đường sắt đi tại tầng dưới, 6 làn đường bộ cao tốc đi tại tầng trên.

“Đây là công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, do vậy quá trình triển khai tiếp theo có thể cần sự nghiên cứu, hợp tác quốc tế,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có Tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Tổng chiều dài nghiên cứu của Dự án cầu Cần Thơ 2 khoảng 17,2km. Trong đó, phần đường dẫn và cầu dẫn phía Vĩnh Long dài khoảng 11,9km (thuộc địa phận phường Bình Minh, phường Cái Vồn, phường Đông Thành); phần cầu chính dài khoảng 1,1 km; phần cầu dẫn và cầu cạn phía Cần Thơ dài 4,2km (phường Hưng Phú).

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư dự án với thời gian thực hiện là dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành cơ bản năm 2030.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 là một đoạn tuyến kết nối tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ và Cần Thơ-Cà Mau thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông và là một trong 2 tuyến trục dọc trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là tuyến kết nối 2 cao tốc trục ngang Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu; việc đầu tư xây dựng mới cầu Cần Thơ 2 góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, kết nối các trung tâm kinh tế, khu đô thị mới và đầu mối giao thông (cảng hàng không, cảng sông, cảng biển...) trên địa bàn các tỉnh, thành phố như Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau./.

Đưa vào khai thác cầu dây văng đầu tiên bắc qua sông Tiền Cầu Rạch Miễu 2 giúp rút ngắn khoảng cách giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương ở phía Đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.