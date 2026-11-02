Đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026./.
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