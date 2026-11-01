Chính trị

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh Algeria

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Algeria.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân (01/11/1954-01/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Sifi Ghrieb, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Azzouz Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân (Hạ viện) Khalida Boufedeche.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Algeria #Tô Lâm #Abdelmadjid Tebboune #Quan hệ Việt Nam-Algeria #Quốc khánh #NQ 06-bt
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NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

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