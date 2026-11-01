Gia Lai chuyển đổi số trong quản lý nhân sự khu vực công

Từ tháng 11/2026, tỉnh Gia Lai dự kiến đưa vào sử dụng hồ sơ điện tử thay thế nhiều thành phần hồ sơ giấy trong các thủ tục về công tác cán bộ, đồng thời từng bước chuyển hoạt động báo cáo, thống kê ngành Nội vụ sang môi trường điện tử. Đây là bước tiến trong đổi mới phương thức quản lý nhân sự khu vực công, hướng đến khai thác dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch ứng dụng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng. Kế hoạch hướng đến chuyển từ phương thức quản lý hồ sơ hành chính truyền thống sang quản trị nhân lực dựa trên dữ liệu số, phục vụ công tác xây dựng chương trình, kế hoạch, dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc triển khai kế hoạch có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Gia Lai đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và bố trí lại đội ngũ nhân sự sau khi hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

Theo Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, Gia Lai được giao 7.813 biên chế cán bộ, công chức; trong đó, các cơ quan hành chính cấp tỉnh có 2.348 biên chế, cấp xã được giao 5.436 chỉ tiêu đến hết ngày 30/9/2026 và điều chỉnh còn 5.280 chỉ tiêu kể từ ngày 1/10/2026. Ngoài ra, tỉnh có 185 biên chế chưa phân bổ để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao là 47.909 biên chế, gồm 10.141 biên chế cấp tỉnh và 37.768 biên chế cấp xã. Tỉnh cũng giao 3.750 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Quy mô nhân lực khu vực công lớn, phân bố trên nhiều ngành, lĩnh vực và địa bàn đặt ra yêu cầu quản lý thống nhất, cập nhật thường xuyên, bảo đảm dữ liệu chính xác để phục vụ công tác bố trí, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực.

Theo kế hoạch, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ, quyết định và các tài liệu có giá trị pháp lý.

Các thông tin cần được cập nhật bao gồm lý lịch, quá trình công tác, vị trí việc làm, tiền lương, phụ cấp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng. Những thông tin phát sinh phải được cập nhật trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh.

Để bảo đảm chất lượng dữ liệu, kế hoạch phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và cơ quan quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt và xử lý những dữ liệu thiếu, trùng lặp hoặc sai lệch. Việc chuẩn hóa phải được thực hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất".

Cán bộ, công chức Gia Lai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc khai thác hồ sơ điện tử thay thế các thành phần hồ sơ giấy trong nhiều quy trình công tác cán bộ từ tháng 11/2026. Cụ thể, lý lịch điện tử được sử dụng phục vụ các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thay đổi ngạch công chức, thăng hạng viên chức, đào tạo, bồi dưỡng và tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin diễn biến tiền lương, phụ cấp được khai thác thay thế các quyết định giấy trong thực hiện chế độ nâng lương; dữ liệu về trình độ đào tạo, chứng chỉ, khen thưởng, kỷ luật và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được sử dụng trong thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện công tác cán bộ.

Trong năm 2026, Gia Lai dự kiến triển khai báo cáo điện tử đối với các nội dung về số lượng cán bộ, công chức, viên chức; cơ cấu lãnh đạo, quản lý; số lượng viên chức trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các lĩnh vực khác; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân.

Từ tháng 1/2027, việc báo cáo điện tử tiếp tục được mở rộng đối với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng và tình hình kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Các biểu báo cáo điện tử từng bước thay thế báo cáo bằng văn bản giấy gửi Sở Nội vụ theo lộ trình của kế hoạch./.

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