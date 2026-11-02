Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Bá Út, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Bá Út sinh ngày 26/12/1979 tại tỉnh Gia Lai, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông tiếp tục là Tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng. Ông có trình độ Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư điện kỹ thuật và Cao cấp lý luận chính trị./.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND hai tỉnh, thành phố Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đối với ông Đào Thanh Trường và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với ông Phạm Bảo Sơn.