Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào

Chiều tối 2/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã tiếp Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước thời gian qua; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027).

Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, nhất là nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cho biết phía Lào đã có Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, phối hợp với phía Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Hoạt động của hai Hội Hữu nghị sẽ được triển khai trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm chung của hai nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã dành thời gian, tình cảm đặc biệt tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Lào, thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp của đồng chí.

Ông chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Việc gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ đặc biệt này là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân hai nước, trong đó có các tổ chức đối ngoại nhân dân.

Quốc hội hai nước có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và giám sát, góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cho biết hai Hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm 2027 với nội dung phong phú, thiết thực, có chiều sâu, nhất là hướng tới thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, khi còn giữ cương vị Thủ tướng, đã có định hướng quan trọng cho hoạt động của Hội tại cuộc gặp tháng 6/2026.

Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng cũng đã nhấn mạnh nhiệm vụ của hai Hội tại cuộc gặp với Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào- Việt Nam trong chuyến công tác tại Lào hồi tháng 10.

Thực hiện các chỉ đạo đó, thời gian qua, hai Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, nhất là vào những dịp kỷ niệm lớn, tiêu biểu là Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V năm 2022 tại Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào), nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Hai Hội cũng thường xuyên tổ chức giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên; gặp gỡ giữa cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam với thế hệ trẻ hai nước; giao lưu văn hóa Phật giáo, tri ân các anh hùng liệt sỹ; chăm lo, hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Việt Nam; phối hợp hỗ trợ an sinh xã hội, giúp đỡ các địa phương còn khó khăn.

Tại khu vực biên giới, các địa phương hai nước triển khai nhiều chương trình kết nghĩa giữa các bản, cụm dân cư và giữa các địa phương.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, năm 2027, hai Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ Việt Nam-Lào.

Ông mong muốn hai Hội sớm xây dựng kế hoạch phối hợp, thống nhất nội dung hoạt động để báo cáo lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhất trí với phương hướng công tác do ông Nguyễn Đắc Vinh nêu; đề nghị hai Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước, bày tỏ mong muốn được đón Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào sang thăm Lào trong năm 2027./.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.