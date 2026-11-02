Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 1-5/11.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 2/11, tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn đại biểu đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; hội đàm với đồng chí Hà Lập Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; làm việc với đồng chí Lục Hạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc.



Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện của Trung Quốc và thành công của Hội nghị Trung ương 5 khóa XX (từ ngày 26-29/10), bước chuẩn bị quan trọng về lý luận cho Đại hội XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, tổ chức thành công Đại hội XXI và hoàn thành mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.



Tại các cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giới thiệu về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như một số chủ trương, đường lối quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4.

Nhấn mạnh truyền thống hữu nghị lâu đời Việt-Trung và chủ trương ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường kết nối chiến lược, nâng tầm hợp tác thực chất, đồng hành cùng nhau trong quá trình phát triển của mỗi nước.



Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (trái) và Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Phó Thủ tướng Hà Lập Phong lần lượt chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Việt Nam và thành công của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; ủng hộ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm của Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp nối các hoạt động trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai bên, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò quốc tế lớn hơn; sẵn sàng cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển.



Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt-Trung; nhất trí tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng với các ngành, các cấp và địa phương hai nước, tiếp tục cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, nhất là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên; chủ động rà soát, đôn đốc quyết liệt việc triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất ngày càng hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân; kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.



Để thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên triển khai đồng bộ các nhóm biện pháp, chính sách nhằm thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững hơn, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc; tăng cường kết nối hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, nhất là đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt kết nối giữa hai nước và liên vận quốc tế; chú trọng hợp tác đầu tư chất lượng cao, liên kết điện; tạo đột phá rõ nét hơn nữa về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao; tiếp tục có biện pháp tạo kết quả tích cực về hợp tác du lịch gắn với Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027; sớm thành lập Ủy ban hợp tác về giáo dục và đào tạo.



Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đề nghị hai bên triển khai tốt các cơ chế trao đổi cấp cao kênh Đảng, kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, nâng cao hiệu quả hợp tác trao đổi lý luận và đào tạo cán bộ; phát huy tốt các cơ chế đối thoại ngoại giao - quốc phòng - công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (trái) và Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung ương Trung Quốc Hà Lập Phong. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - xuất khẩu Trung Quốc” năm 2027; sẵn sàng nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Hai bên tiếp tục triển khai các chương trình giao lưu nhân dân như Hành trình đỏ, tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch giữa hai nước, mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, giao lưu địa phương.



Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương với Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện của Trung Quốc; trao đổi về các biện pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, với trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thiết lập kênh phối hợp nghiên cứu thường xuyên và tổ chức hội thảo chuyên đề, tọa đàm trực tuyến, qua đó kịp thời chia sẻ thành quả lý luận và thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong công tác tham mưu chiến lược về hoạch định chính sách phát triển của hai Đảng, hai nước.



Trước đó, ngày 1/11, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và đoàn đại biểu đã có cuộc làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Trong những ngày tiếp theo, đoàn sẽ đi thăm và làm việc tại tỉnh Chiết Giang./.

Việt Nam-Trung Quốc mở rộng dư địa hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến thị trường Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ cao.