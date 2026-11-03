Công an Hà Nội phải chủ động phòng ngừa tội phạm, tháo gỡ điểm nghẽn đô thị

Sáng 3/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an thành phố Hà Nội về kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2026. Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô chú trọng phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về giao thông, trật tự đô thị và bảo đảm môi trường thuận lợi cho phát triển.

Dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng.

Ghi nhận kết quả kéo giảm tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý hiệu quả công tác công an không chỉ đánh giá bằng số vụ án được khám phá hay số đối tượng bị bắt giữ. Điều quan trọng là phòng ngừa, giữ vững kỷ cương, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm. Bộ trưởng cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu điều tra, khám phá tội phạm chưa đạt yêu cầu trong nhiều năm; tình hình cháy, nhất là các vụ cháy từ cấp độ 3 trở lên, còn đáng lo ngại. Công tác cơ sở có nơi còn nặng về thống kê.

Bộ trưởng yêu cầu công an cấp xã dành nhiều thời gian nắm tình hình, tiếp xúc với người dân, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm. Đối với các hành vi vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, lực lượng cơ sở phải chủ động phát hiện, phối hợp xử lý; các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ.

Cùng với phòng, chống tội phạm, Công an Hà Nội được giao tham mưu xử lý hai trong năm điểm nghẽn của thành phố là ùn tắc giao thông và trật tự đô thị. Trong 10 tháng, Công an thành phố đã tham mưu 36 văn bản liên quan đến nhiệm vụ phát triển; tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các dự án đường Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 4-Vùng Thủ đô và một số cầu qua sông Hồng.

Bộ trưởng đánh giá cao việc Công an Hà Nội tham gia những nhiệm vụ phát triển của thành phố, yêu cầu tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự tại các dự án trọng điểm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải nghiêm minh, đúng pháp luật, đồng thời tránh gây cản trở không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an Hà Nội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Công an Hà Nội tham mưu xây dựng Đề án Đô thị Hà Nội thông minh, với các giải pháp thiết thực cho giao thông, môi trường, an ninh, trật tự và dịch vụ công.

Về xây dựng lực lượng, Bộ trưởng yêu cầu Công an Hà Nội tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu hiện đại hóa công an cơ sở trong năm 2027 và toàn lực lượng Công an thành phố chậm nhất vào năm 2028. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cụ thể hóa các chỉ đạo thành kế hoạch có tiến độ, trách nhiệm rõ ràng, lấy sự bình yên của Thủ đô và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận Công an Hà Nội đã chủ động tham mưu, hỗ trợ thành phố trong bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai các nhiệm vụ phát triển. Hà Nội đang phấn đấu tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh các công trình giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển và giải quyết năm điểm nghẽn đô thị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Công an Hà Nội nghiên cứu xây dựng bản đồ số an ninh, trật tự xã hội; tham mưu cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ khâu phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực. Lực lượng Công an cần bảo vệ hoạt động kinh doanh hợp pháp và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp trước các hành vi lừa đảo, tội phạm kinh tế, công nghệ cao.

Hà Nội đang triển khai dự án hệ thống 21.671 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo; gần 5.000 camera khác đã được đưa vào vận hành phục vụ giám sát an ninh, trật tự và giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc đầu tư, khai thác hệ thống camera phải bảo đảm khả năng liên thông, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc thiết bị và hiệu quả sử dụng.

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 1.342 vụ, tương đương 24,1% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 88%. Công an thành phố đã khởi tố 33 vụ án, 340 bị can liên quan đến hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa “sở hữu kỳ nghỉ”, số tiền liên quan trên 2.700 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, khám phá 3.023 vụ án về ma túy, liên quan 6.883 đối tượng, tăng 185 vụ và 2.141 đối tượng. Công an thành phố phát hiện 3.171 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tăng 626 vụ; phát hiện 8.307 vụ về môi trường, tăng 1.753 vụ./.

Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Lực lượng An ninh Công an Thủ đô phát huy truyền thống anh hùng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định và phát triển Thủ đô.