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Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran, nguy cơ xung đột quy mô lớn

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã tấn công đảo Qeshm của Iran. Thông tin trên được đưa ra sau khi xảy ra một số vụ nổ trên hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz.

Viết Thành
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Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran, nguy cơ xung đột quy mô lớn
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran.

IS gia tăng âm mưu tấn công Israel kể từ xung đột Gaza.

Iran xác nhận đàm phán “rất sâu” với Mỹ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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