Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày

Ngày 2/11, Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ đồng ý với các điều kiện của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nước này đã đề xuất thời hạn 1 tuần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei nêu rõ: “Nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, có thể khôi phục an ninh cho eo biển Hormuz và nối lại quá trình đàm phán trong thời gian ngắn."

Ông cũng cho biết thêm rằng khả năng thực hiện kế hoạch này trong 2 ngày là dấu hiệu mới cho thấy thiện chí của Iran.

Theo ông Baqaei, việc trao đổi thông điệp này đang diễn ra với Mỹ thông qua các bên trung gian hòa giải và "mọi thứ phụ thuộc" vào việc phía Mỹ chấp nhận các yêu cầu của Iran.

Từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hồi tháng 2/2026, Iran đã tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng.

Tháng Chín, Iran đề xuất một kế hoạch 7 ngày, theo đó sẽ mở lại eo biển Hormuz vào ngày thứ 6 khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Iran.

Trong số các yêu cầu, có việc chấm dứt giao tranh Trung Đông trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của nước này và chấm dứt sự phong tỏa hải quân của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn với tờ Al Jazeera ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết Washington phải chấp nhận một tuyến đường mới được Iran và Oman thỏa thuận để vận chuyển hàng hóa qua eo biển.

Mỹ cũng phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được áp đặt trong những tháng gần đây và giảm số lượng binh lính Mỹ trong khu vực.

Hiện giới chức Mỹ chưa bình luận về tuyên bố trên của phía Iran./.

Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân còn lại của Iran Tổng thống Trump tuyên bố Washington có thể tấn công các mục tiêu hạt nhân còn lại của Iran trong 10 phút, trong bối cảnh Mỹ và Israel cũng đang chuẩn bị nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.