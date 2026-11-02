Israel tiếp tục không kích Gaza, Liban siết quản lý các trại tị nạn Palestine

Tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục diễn biến phức tạp khi các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza khiến nhiều người thiệt mạng, trong khi Israel trục xuất 13 công dân nước ngoài bị cáo buộc xâm nhập khu vực quân sự cấm tại Bờ Tây. Trong khi đó, Liban đang thúc đẩy xây dựng kế hoạch quốc gia nhằm thống nhất cơ chế quản lý các trại tị nạn Palestine trên lãnh thổ nước này.

Theo cơ quan phòng vệ dân sự và các bệnh viện địa phương, các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 1/11 đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Cụ thể, 5 người thiệt mạng tại thành phố Khan Yunis và 3 người tại thành phố Gaza.

Trong khi đó, theo báo Times of Israel ngày 1/11, Israel đã trục xuất 13 công dân nước ngoài bị cáo buộc xâm nhập trái phép khu vực quân sự cấm gần làng Lubban al-Gharbiya, thuộc vùng Ramallah ở Bờ Tây. Một người khác hiện đang chờ hoàn tất thủ tục trục xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel cho biết 14 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ sau khi lực lượng chức năng nhận được báo cáo về một vụ xô xát gần một trang trại trong khu vực. Những người này bị thẩm vấn với cáo buộc xâm nhập khu vực quân sự cấm. Sau khi hoàn tất thẩm vấn, hồ sơ được chuyển cho Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel để xem xét quyết định trục xuất.

Tại Liban, theo báo Asharq Al-Awsat ngày 1/11, chính phủ nước này đã bắt đầu tham vấn nhằm xây dựng kế hoạch quốc gia quản lý các trại tị nạn Palestine, hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất về an ninh, hành chính và cung cấp dịch vụ.

Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã khởi động các cuộc tham vấn về kế hoạch do Ủy ban Đối thoại Liban-Palestine chuẩn bị, trước khi trình bản dự thảo hoàn chỉnh lên chính phủ. Ông nhấn mạnh các trại tị nạn Palestine nằm trong phạm vi chủ quyền của Liban và phải tuân thủ pháp luật nước này.

Theo Thủ tướng Salam, kế hoạch sẽ bao gồm các vấn đề an ninh, pháp quyền, điều kiện xã hội, kinh tế và cung cấp dịch vụ. Một dự thảo luật cũng đang được chuẩn bị nhằm quy định quyền và nghĩa vụ của người tị nạn, trong đó có các vấn đề việc làm và an sinh xã hội.

Người đứng đầu Ủy ban Đối thoại Liban-Palestine Ramez Dimashkieh đánh giá việc khởi động tham vấn xây dựng kế hoạch quốc gia là bước đi chưa từng có tiền lệ, hướng tới thiết lập tầm nhìn thống nhất của nhà nước Liban về quản lý và điều hành các trại tị nạn Palestine./.

Israel gia tăng các cuộc không kích tại Liban và Dải Gaza Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, trong đó đề cập việc Israel rút quân và triển khai lực lượng Liban tại những khu vực quân đội Israel đã rút khỏi.