Hà Nội và 5 tỉnh giáp ranh quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên tuyến

Ngày 3/11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh và công an các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các địa phương và Công an 6 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội có địa giới tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố. Sáu địa phương có tổng diện tích hơn 32.000km², dân số trên 26 triệu người. Đây là khu vực có mối liên kết chặt chẽ về kinh tế, giao thông và dân cư, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thời gian qua, công an các địa phương đã triển khai nhiều quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, nhiều vụ án, băng nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh được phát hiện, xử lý; công tác hỗ trợ ứng phó với các vụ cháy, sự cố và tình huống phức tạp cũng đạt kết quả tích cực.

Trong 10 tháng năm 2026, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an các địa phương phát hiện, xử lý 3 vụ việc với 22 thanh thiếu niên lợi dụng địa bàn, tuyến giao thông giáp ranh để gây rối trật tự công cộng. Trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, các lực lượng đã phối hợp trao đổi thông tin, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Từ năm 2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã chi viện lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương lân cận xử lý 6 vụ cháy.

Tuy nhiên, công tác phối hợp có thời điểm chưa kịp thời; các quy chế được ký kết theo từng lĩnh vực còn phân tán, thiếu tính đồng bộ và toàn diện. Vì vậy, quy chế mới được xây dựng nhằm tạo cơ chế phối hợp thống nhất trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao sự chủ động của công an 6 địa phương trong xây dựng và ký kết quy chế phối hợp. Bộ trưởng nhấn mạnh, những hạn chế trong phối hợp thời gian qua chủ yếu xuất phát từ việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện tình hình chưa đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng và công tác theo dõi thực hiện các kết luận chưa thường xuyên.

Bộ trưởng yêu cầu công an các địa phương chuyển từ phương thức phối hợp theo từng vụ việc sang phối hợp chủ động, thường xuyên, có trọng tâm; không chỉ dừng ở trao đổi thông tin mà cần thống nhất đánh giá tình hình, xây dựng phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau, các đơn vị cần chủ động trao đổi trực tiếp, xử lý nhanh, kịp thời báo cáo giám đốc công an các địa phương xem xét, quyết định. Hiệu quả phối hợp phải được đánh giá bằng kết quả cụ thể, có dữ liệu kiểm chứng, qua đó góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Thủ đô và các địa phương lân cận.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng đề nghị công an 6 địa phương xác định rõ trách nhiệm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và phương án huy động lực lượng khi phát sinh tình huống phức tạp. Trong đó, cần tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng; chú trọng các tuyến vận chuyển, địa bàn trung chuyển, không để tội phạm lợi dụng địa giới hành chính hoặc những hạn chế trong phối hợp để né tránh xử lý.

Bên cạnh đó, các địa phương cần từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý nhà nước theo đúng thẩm quyền; nghiên cứu ứng dụng camera thông minh, công nghệ phân tích dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thay mặt công an 6 địa phương, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cam kết đoàn kết, quyết liệt triển khai quy chế phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả thực chất, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

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