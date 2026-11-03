Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân, chiều 3/11, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Vandara Siphandone đã đến thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Làng trẻ em Birla Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội, thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác của thành phố Hà Nội.

Tại đây, hai Phu nhân đã nghe đại diện Làng trẻ em Birla giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; được tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Hai Phu nhân bày tỏ xúc động được biết Làng được thành lập bởi gia đình nhà hảo tâm người Ấn Độ. Sau 39 năm hoạt động, Làng đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 500 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Từ mái nhà chung này, hàng trăm em đã trưởng thành, nhiều em tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, Làng đang chăm sóc 78 trẻ em, là 4 gia đình nhỏ, với các mẹ nuôi chăm sóc, sinh hoạt cùng các con 24/24 giờ.

Hai Phu nhân cho rằng đây là mô hình rất giàu tính nhân văn, giúp các em được sống trong tình yêu thương, gắn bó như một gia đình; trân trọng và cảm phục nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của tập thể cán bộ, nhân viên, các mẹ nuôi tại Làng suốt những năm qua.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu chăm sóc trẻ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân đã giao lưu, thăm hỏi, động viên các em nhỏ; cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn và tham quan khu vực sinh hoạt, học tập của Làng.

Nhân dịp này, hai Phu nhân đã trao tặng Làng trẻ em Birla Hà Nội nhiều phần quà thiết thực, gồm 78 ba lô học sinh, 2 máy in đa năng cùng bánh kẹo, sữa và các dụng cụ học tập, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt của các em. Hai Phu nhân cũng chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ và cán bộ, nhân viên của Làng.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai Phu nhân đã thăm Bảo tàng Quốc hội Việt Nam và khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất tại Nhà Quốc hội.

Tại đây, hai Phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, đồng thời khám phá những giá trị di sản văn hóa, lịch sử được lưu giữ dưới lòng công trình Nhà Quốc hội.

Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên tại Việt Nam, với khoảng 400 di vật và gần 10 di tích khảo cổ. Không gian trưng bày được bố trí tại hai tầng hầm phía Đông Nhà Quốc hội, giới thiệu các di tích, di vật thuộc những giai đoạn lịch sử trước và sau khi hình thành Hoàng thành Thăng Long./.

Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội Chiều 3/11, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Vandara Siphandone đã đến thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội.