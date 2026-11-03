Đánh giá cao vai trò của TTXVN và Yonhap trong thúc đẩy quan hệ Việt-Hàn

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Hàn Quốc, ngày 3/11, Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn đã có cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Nam In Soon.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ tham dự cuộc tiếp kiến.



Phát biểu chào mừng Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nam In Soon khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nam In Soon đánh giá cao vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí hai nước, trong đó có mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa TTXVN và Hãng thông tấn Yonhap.

Hai hãng đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, tổ chức triển lãm ảnh báo chí nhân dịp kỷ niệm các sự kiện ngoại giao quan trọng và các hoạt động phối hợp nghiệp vụ trong kỷ nguyên số.



Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định sự quan tâm và đưa tin liên tục của các cơ quan báo chí hai nước đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân...



Về phía TTXVN, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nam In Soon đã dành thời gian tiếp đoàn. Tổng Giám đốc khẳng định báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng trong việc giám sát thực thi pháp luật và đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật giúp cho các quốc gia phát triển mạnh mẽ và đúng hướng.

Trước những vấn đề đặt ra của kỷ nguyên số và vấn nạn tin giả, sự chủ động hợp tác giữa các hãng thông tấn chủ lực như TTXVN và Yonhap sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời nhất đến công chúng.



Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ quan báo chí chủ lực của hai nước trong nỗ lực ngăn chặn tin giả; thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí hậu; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.



Trước đó, sáng cùng ngày, tại Seoul, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae Il.



Tại cuộc gặp, Chủ tịch Yonhap khẳng định hai hãng thông tấn đã nỗ lực hợp tác hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất thông tin và hỗ trợ TTXVN thực hiện tốt vai trò hãng thông tấn chủ nhà tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027.



Về phần mình, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang thông báo kế hoạch xây dựng dịch vụ thông tin tiếng Hàn ứng dụng AI của TTXVN, cho rằng những kinh nghiệm của Yonhap trong việc xây dựng trang thông tin tiếng Việt ứng dụng AI là rất hữu ích với TTXVN.



Tại cuộc hội đàm, hai hãng nhất trí phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 – 2027); tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, hỗ trợ phóng viên thường trú, phòng chống tin giả, ứng dụng công nghệ... Hai lãnh đạo đã ký Biên bản hội đàm nhằm nhằm cụ thể hóa các hoạt động hợp tác.

Sau buổi hội đàm, các kỹ sư công nghệ của Yonhap đã có cuộc trao đổi chuyên đề với đoàn công tác của TTXVN về việc ứng dụng các giải pháp AI trong quy trình sản xuất, kiểm chứng thông tin.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã đến chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán đối với các phóng viên thường trú của TTXVN. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại tại địa bàn./.

Thắt chặt hợp tác truyền thông đa phương tiện giữa TTXVN và Yonhap Ngày 3/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác Hàn Quốc từ ngày 2-5/11, Đoàn đại biểu của Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu, làm việc cùng Lãnh đạo Hãng thông tấn Yonhap tại trụ sở của Hãng ở thủ đô Seoul.