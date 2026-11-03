Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội

Chiều 3/11, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Vandara Siphandone đã đến thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội.

Hai Phu nhân đã nghe đại diện Làng trẻ em Birla giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện./.