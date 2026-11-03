Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga tuyên bố đánh chặn gần 500 UAV, giao tranh với Ukraine leo thang trở lại

Đánh bom gần căn cứ quân sự tại Colombia khiến 4 người thiệt mạng

Hải quân Ấn Độ giải cứu 20 thuyền viên bị cướp biển khống chế ngoài khơi Somalia

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Minh Hiếu