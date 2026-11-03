Apollo ra mắt nền tảng tín dụng tư nhân trị giá 10 tỷ euro tại châu Âu

Tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu Apollo ngày 2/11 chính thức ra mắt nền tảng tín dụng tư nhân trị giá 10 tỷ euro (tương đương 11,2 tỷ USD) tại châu Âu, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguồn vốn tài trợ ngoài hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh khu vực này đẩy mạnh đầu tư vào quốc phòng, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Theo Apollo, nền tảng có tên European Credit Company (ECC) sẽ cung cấp các khoản vay doanh nghiệp và khoản vay có tài sản bảo đảm cho các công ty, nhà đầu tư tài trợ dự án và chủ sở hữu tài sản thực.

ECC có sự tham gia hỗ trợ vốn của một số tổ chức tài chính lớn, gồm Hội đồng Đầu tư Abu Dhabi (ADIC - Các tiểu vương quốc Arab thống nhất), tập đoàn bảo hiểm châu Âu Athora, ngân hàng Nhật Bản Norinchukin, ngân hàng Standard Chartered của Anh và Aranda - công ty tài chính của Mỹ chuyên đầu tư vào các tài sản thay thế.

ECC sẽ phối hợp hoạt động với hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn hơn của Apollo. Nền tảng này hiện có văn phòng hoạt động tại các thành phố Frankfurt (Đức), London, đảo Jersey (cùng của Anh), Milan (Italy) và Luxembourg.

Việc ra mắt ECC là diễn biến mới nhất trong làn sóng phát triển mạnh của các quỹ tín dụng tư nhân. Công ty xếp hạng tín nhiệm Moody’s dự báo tổng tài sản được quản lý trong lĩnh vực này sẽ vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2026 và tiến gần mốc 4.000 tỷ USD vào năm 2030.

Giám đốc điều hành (CEO) Giacomo Petrobelli cho biết việc thành lập ECC xuất phát từ cơ hội mang tính bước ngoặt trong việc huy động các nguồn vốn toàn cầu để tài trợ cho chương trình tăng trưởng dài hạn của châu Âu./.

Một chính sách tiền tệ, ba thực tế lạm phát khác biệt ở châu Âu Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố trong tháng 10, lạm phát hằng năm trong tháng 9 tại Phần Lan, Đức và Litva lần lượt là 2,7%, 3,3% và 6,1%.