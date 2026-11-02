Dòng vốn rút khỏi Binance dần ổn định sau vụ trộm 6,3 tỷ USD

Lượng tài sản bị khách hàng rút khỏi Binance đã lên tới 3,64 tỷ USD, tương đương 2,1% tổng tài sản của sàn, sau khi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới này mở lại dịch vụ sau sự cố an ninh nghiêm trọng tuần trước khiến 6,3 tỷ USD bị đánh cắp.

Quy mô rút tiền hiện được coi là bài kiểm tra đầu tiên đối với mức độ niềm tin mà khách hàng dành cho Binance sau vụ tấn công mạng.

Ông Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu tại công ty phân tích TRM Labs, nhận định rằng lượng tiền rút ra nói trên cho thấy phản ứng phòng ngừa rủi ro của người dùng chứ không phải một đợt tháo chạy vốn.

Binance đã lên tiếng trấn an giới đầu tư khi cho biết dòng tiền rút ra đang dần ổn định sau đợt biến động ban đầu, đồng thời lượng tiền nạp vào vẫn duy trì ở mức "đáng kể."

Sàn giao dịch này cũng xác nhận đã bù đắp được 95% lượng tài sản bị đánh cắp trong vụ trộm nói trên.

Khẳng định sẽ tự chịu trách nhiệm về tổn thất tài chính từ vụ trộm, Binance cho biết đã trích khoảng 6,34 tỷ USD từ quỹ của công ty để bù đắp thiệt hại.

Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tuần trong phiên 30/10, giá bitcoin đã phục hồi nhẹ qua cuối tuần và giao dịch ở mức trên 78.000 USD trong phiên 2/11.

Đồng ether cũng chạm mức thấp nhất trong hai tháng trong phiên 30/10 trước khi nhích nhẹ lên mức 2.287 USD trong phiên 2/11.

Binance - nền tảng cho phép người dùng mua, bán và giao dịch các tài sản kỹ thuật số - hiện sở hữu 335 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu. Theo thông tin sàn công bố ngày 1/11, tính đến ngày 28/10, tổng tài sản mà nền tảng này quản lý đạt 171 tỷ USD.

Theo đánh giá của giới phân tích, vụ mất trộm tại Binance có thể là sự cố mất an ninh mạng gây thiệt hại tài chính lớn nhất trong lịch sử, nối dài chuỗi các vụ tấn công nhắm vào thị trường tiền mã hóa gần đây.

Thống kê từ TRM Labs cho thấy trong năm ngoái, các đối tượng tấn công đã chiếm đoạt 2,9 tỷ USD tiền mã hóa qua gần 150 sự cố./.

Binance thông báo khôi phục hoạt động rút tiền sau vụ tấn công mạng quy mô lớn Dịch vụ đầu tiên được mở lại ở giai đoạn 1 của quá trình khôi phục rút tiền là mạng lưới Bitcoin (BTC), áp dụng theo từng giai đoạn, ưu tiên các token dựa trên dữ liệu nhu cầu của người dùng.