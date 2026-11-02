Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán cả năm 2026

Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2026 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều đã vượt dự toán năm.

Thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ yếu với 611 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% dự toán và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, vượt 1,3% dự toán, tăng 20%. Thu từ dầu thô đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,2% dự toán và tăng 28,8%.

Trong các lĩnh vực thu nội địa, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp 148,8 nghìn tỷ đồng, vượt 4,4% dự toán và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Đây là khoản thu có quy mô lớn trong các lĩnh vực thu chủ yếu được Thống kê Hà Nội công bố.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức tăng thu 34,1%, đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, bằng 94,5% dự toán. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 71,8 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% dự toán và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu tiền sử dụng đất cũng vượt dự toán năm, ước đạt 98,3 nghìn tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Thu phí, lệ phí đạt 26,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 23,7%.

Bên cạnh những khoản thu tăng khá, một số khoản thu còn thấp so với dự toán hoặc giảm so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán và giảm 0,2%. Thu lệ phí trước bạ đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán và bằng 95,3% cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá của Thống kê thành phố Hà Nội, việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 10 tháng đạt kết quả tích cực, bảo đảm các mục tiêu cân đối lớn và giữ vững kỷ cương tài chính.

Cùng với kết quả thu ngân sách, chi ngân sách địa phương đến hết tháng 10 ước thực hiện 195,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán và tăng 83,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán và gấp 2,66 lần cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 66,6 nghìn tỷ đồng, bằng 83% dự toán và tăng 14,3%.

Trong hai tháng cuối năm, thành phố Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chặt chẽ việc quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường khai thác nguồn thu theo quy định, chống thất thu, quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh.

Đồng thời, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và tổ chức thi công; trong đó, tập trung nguồn lực triển khai các dự án giao thông liên vùng, cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, đường sắt đô thị, thoát nước và hạ tầng dân sinh.../.

Thành phố Hồ Chí Minh chạy đua với mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng Trong 3 tháng còn lại của năm, Thành phố cần thu hơn 333.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 110.000 tỷ đồng/tháng - mức thu bình quân cao hơn đáng kể so với tốc độ thực hiện trong 9 tháng năm nay.