SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức quyền Tổng Giám đốc

Ngày 2/11, Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng kể từ ngày 02/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Với kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại các đơn vị, kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành là cơ sở để bà tiếp nhận trọng trách mới, cùng với Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị tập trung triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn tất Đề án tái cơ cấu, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trên cương vị cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Việc này giúp SACOMBANK duy trì sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu hoạt động Ngân hàng của ông.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng tối ưu nguồn lực, hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững, đồng thời tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng./.

SACOMBANK dành 40.000 tỷ đồng giảm lãi suất cho vay 2% Ngân hàng SACOMBANK triển khai chương trình vay ưu đãi trị giá 40.000 tỷ đồng, giảm 2% lãi suất nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.