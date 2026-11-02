SACOMBANK tiếp tục triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ ưu đãi doanh nghiệp mới

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngày 2/11/2026, SACOMBANK tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 10.000 tỷ đồng dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mới, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và FDI, với mức lãi suất hỗ trợ là 7,9%/năm áp dụng từ 02/11/2026 đến 31/12/2026.

Trước đó, ngay từ tháng 8/2026, SACOMBANK đã triển khai gói tín dụng với quy mô gần 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài… Mức giảm lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 2% tương ứng lãi suất 8,5% - 9.5%. Trên cơ sở đó, SACOMBANK đã chủ động giảm biên lợi nhuận xuống còn 0,79%/năm nhằm chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng.

Bên cạnh chính sách lãi suất cạnh tranh, gói cho vay còn là cơ hội tiếp cận nguồn vốn kịp thời, giúp doanh nghiệp sẵn sàng hòa nhịp tăng trưởng với thị trường và tạo tiền đề cho sự phát triển vững vàng về sau.

Với khối FDI, SACOMBANK phát triển hệ giải pháp phục vụ xuyên suốt hoạt động tại Việt Nam, từ quản lý tài khoản, thanh toán quốc tế, ngoại hối đến chi lương và tài trợ chuỗi cung ứng. Thay vì sử dụng nhiều dịch vụ rời rạc, khách hàng có thể quản lý các nhu cầu tài chính trên một hệ sinh thái đồng bộ với chi phí rẻ hơn so với đăng ký lẻ, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đại diện SACOMBANK chia sẻ: “Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và doanh nghiệp FDI là những phân khúc trọng tâm trong định hướng phát triển mảng ngân hàng doanh nghiệp tại SACOMBANK. Đồng hành cùng sự lớn mạnh của nhóm doanh nghiệp này cũng chính là cách chúng tôi đóng góp thiết thực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.”

Ngoài ra, đặc thù của xuất nhập khẩu là vốn luôn dịch chuyển theo hành trình của đơn hàng. Vì vậy, SACOMBANK cung cấp các giải pháp từ tài trợ theo hợp đồng, LC đến bộ chứng từ xuất khẩu, với tỷ lệ tài trợ lên đến 100% và không yêu cầu tài sản bảo đảm theo điều kiện áp dụng. Qua đó, nhà xuất khẩu có thể tiếp tục xoay vòng nguồn lực trong thời gian chờ đối tác thanh toán.

Ở chiều nhập khẩu, các giải pháp như LC UPAS, LC có điều khoản thương lượng kết hợp công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá giúp khách hàng chủ động hơn trong thanh toán và kiểm soát chi phí. Các tiện ích quản lý tài khoản, chuyển tiền, thanh toán quốc tế, chi lương và thẻ doanh nghiệp cũng được tích hợp, tạo thuận lợi trong quá trình vận hành.

Chương trình ưu đãi lần này là bước tiếp nối chuỗi chính sách được SACOMBANK triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.