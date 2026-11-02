Các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số củng cố hệ thống phòng ngừa rủi ro

Các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đang nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ và kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin trong toàn ngành, sau khi vụ tấn công nhằm vào Binance phơi bày những lỗ hổng bảo mật, đúng vào thời điểm lĩnh vực này ngày càng gắn kết sâu rộng hơn với hệ thống tài chính chính thống.

Coinbase cho biết đã điều chỉnh các hệ thống ngắt kết nối Internet như một biện pháp phòng ngừa rủi ro, trong khi Kraken đang theo dõi các sự cố trong ngành để rút ra bài học áp dụng cho hệ thống phòng thủ của mình.

Người đứng đầu các sàn giao dịch đã kêu gọi toàn ngành phối hợp xây dựng một hệ thống phát hiện tấn công chung. Hệ thống này sẽ đưa ra các cảnh báo theo thời gian thực, cho phép các bên tham gia chia sẻ thông tin ngay lập tức khi xảy ra các vụ tấn công, phối hợp phản ứng nhanh và tạm thời phong tỏa các khoản tiền nghi bị đánh cắp.

Theo các nhà phân tích, lĩnh vực này cần hành động khẩn trương, trong bối cảnh các cơ quan quản lý dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy tích hợp sâu hơn các tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính, khiến rủi ro đối với một lĩnh vực vốn đã xảy ra các vụ tấn công quy mô lớn càng trở nên cao hơn.

Dù toàn ngành đang chấn động trước vụ tấn công gây thiệt hại kỷ lục 6,3 tỷ USD vào ngày 29/10, các lãnh đạo vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng Binance, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, có đủ nguồn lực để khắc phục thiệt hại, đồng thời khẳng định vụ tấn công này sẽ không gây ra những hệ lụy tài chính trên diện rộng.

Một người phát ngôn của Binance ngày 2/11 cho biết, kể từ khi hoạt động rút tiền được mở lại vào sáng 1/11, khách hàng của nền tảng này đã thực hiện rút ròng tổng cộng 4,72 tỷ USD. Binance đã tạm dừng các giao dịch rút tiền sau vụ tấn công, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để bù đắp các thiệt hại.

Đồng CEO của Binance, Richard Teng, chia sẻ "vụ tấn công phức tạp" này có thể bắt nguồn từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư phần mềm bị xâm nhập, tạo điều kiện cho tin tặc truy cập vào các hệ thống xử lý lệnh rút tiền. Công ty sau đó phát hiện thêm các lỗ hổng khác, trong khi phần mềm được thiết kế để xóa dấu vết đã gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Bitcoin đã giảm hơn 4% vào ngày diễn ra vụ tấn công, trong khi ether, loại tiền điện tử lớn thứ hai, giảm hơn 5%. Tuy nhiên, cả hai loại tài sản này đều phục hồi một phần trong phiên sau đó./.

Binance chi hơn 6,34 tỷ USD khắc phục hậu quả vụ tấn công mạng Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia ngày càng lo ngại năng lực phát triển nhanh chóng của các mô hình AI có thể đe doạ phương thức mã hóa, giao thức bảo mật công nghệ thông tin hiện nay.