Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-EU

Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – EU năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 13h30, ngày 4/11 tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

Sự kiện mang chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới” do Bộ Công Thương phối hợp cùng Phái đoàn EU tại Việt Nam, EU-ABC và EuroCham tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, châu Âu. Đáng chú ý, sự kiện có sự tham gia của Đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu do EU-ABC và EuroCham phối hợp tổ chức sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. Đây cũng là kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối đối tác.

Trong bối cảnh kinh tế, thương mại quốc tế có nhiều biến động, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng rõ nét, diễn đàn là dịp để Bộ Công Thương trao đổi trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu về định hướng phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp của Việt Nam; đồng thời giới thiệu chính sách và cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Thông qua các phiên tham luận và tọa đàm, Diễn đàn tập trung thảo luận những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như phát triển công nghiệp xanh, chuyển đổi năng lượng, logistics, tài chính xanh, tạo thuận lợi thương mại và phát triển các chuỗi giá trị mới.

Trọng tâm là thúc đẩy liên kết giữa các tập đoàn châu với doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực của các nhà cung cấp trong nước, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Số liệu mới nhất cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam-EU đang ở giai đoạn sôi động nhất kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực. Thương mại song phương tăng ở mức hai con số.

Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) do Tổng vụ Thương mại và An ninh kinh tế của Ủy ban châu Âu công bố tháng 5/2026, năm 2025 EU nhập khẩu 63,9 tỷ euro hàng hóa từ Việt Nam, tăng 16% so với năm trước đó.

Việt Nam trở thành nguồn cung lớn thứ 9 của khối, vượt cả Nhật Bản, và chiếm 2,5% tổng nhập khẩu từ bên ngoài EU. Tổng kim ngạch hai chiều đạt 76 tỷ euro, tăng khoảng 67% so với năm 2019, thời điểm trước khi EVFTA có hiệu lực.

Một số mặt hàng của Việt Nam đã giữ vị trí khó thay thế tại thị trường này. Máy móc, thiết bị điện chiếm hơn một nửa kim ngạch EU nhập từ Việt Nam, đạt 33,8 tỷ euro.

Riêng thiết bị viễn thông, Việt Nam cung cấp gần 15% tổng nhập khẩu từ ngoài khối của EU. Đáng chú ý hơn, cứ bốn đôi giày dép EU nhập từ bên ngoài thì có một đôi đến từ Việt Nam.

Nông sản cũng tăng mạnh, trong đó nhóm sản phẩm thực vật như càphê, hạt điều, hồ tiêu đạt 4,5 tỷ euro, tăng hơn 40% chỉ trong một năm./.

Việt Nam-EU: Nâng tầm quan hệ, mở rộng hợp tác Hơn 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-EU đã xây dựng mối quan hệ vững chắc, toàn diện và ngày càng sâu rộng, bao trùm hầu hết các lĩnh vực.