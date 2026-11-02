Giá dầu thô hạ nhiệt tạo lực đẩy cho thị trường vàng phục hồi

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên giao dịch 2/11 sau đợt bán tháo ở phiên trước đó, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Vào lúc 13 giờ 33 phút ngày 2/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 3.907,94 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất trong một năm ở phiên trước đó. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 0,5%, lên 3.916,70 USD/ounce.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại công ty tài chính Capital.com, nhận định giá vàng chỉ đang ghi nhận đợt bật tăng kỹ thuật sau đợt bán tháo, kết hợp với việc giá dầu hạ nhiệt vào đầu tuần đã mang lại đôi chút giải tỏa cho thị trường kim loại quý nói chung.

Giá dầu thô phiên này đã giảm hơn 3% sau khi có thông tin các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha vào ngày 1/11 để tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp với các bên trung gian Qatar, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận kết thúc cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao thường làm tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Giới đầu tư hiện đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào ngày 3/11, cũng như những tác động của sự kiện này đối với chính sách tài khóa và tâm lý chung của thị trường.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 50,16 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.435,34 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 2/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,00-140,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tại châu Á phục hồi lên gần 3.900 USD một ounce Giá vàng thế giới sáng 2/11 phục hồi 0,7% nhờ lực mua bắt đáy từ các nhà đầu tư, sau đợt bán tháo mạnh kéo dài nhiều ngày trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Fed gây sức ép lên thị trường.