Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể lên 140 USD mỗi thùng

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ngày 1/11 đã nâng dự báo giá dầu mỏ trước những rủi ro đứt gãy nguồn cung ngày càng gia tăng, đồng thời cảnh báo giá dầu thô Brent có thể vọt lên mốc 140 USD/thùng vào năm 2027 nếu sản lượng khai thác tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục sụt giảm sâu.

Cụ thể, Goldman Sachs đã điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent cho tháng 12/2026 từ mức 90 USD/thùng trước đó lên mức 105 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) từ mức 81 USD/thùng lên 94 USD/thùng.

Đối với cả năm 2027, ngân hàng này cũng nâng mức dự báo trung bình của dầu Brent từ 80 USD/thùng lên 88 USD/thùng và dầu WTI từ 73 USD/thùng lên 78 USD/thùng.

Đáng chú ý, trong kịch bản rủi ro leo thang, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent hoàn toàn có thể chạm đỉnh 140 USD/thùng. Loại dầu này được dự báo đạt mức trung bình khoảng 130 USD/thùng trong năm 2027, nếu sản lượng khai thác trung bình của khu vực Vùng Vịnh duy trì thấp hơn 3,5 triệu thùng/ngày so với mức trung bình của năm 2025.

Theo đánh giá của Goldman Sachs, thị trường năng lượng đang phải cộng thêm mức phí rủi ro địa chính trị cao hơn do lo ngại nguy cơ suy giảm nguồn cung tại Trung Đông và tâm lý hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận ngoại giao bền vững.

Các đợt tấn công nhắm vào tàu vận tải biển, thiệt hại đối với hạ tầng dầu khí cùng với cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự phân mảnh địa chính trị toàn cầu đang tạo ra nguy cơ gián đoạn nguồn cung rất khó lường.

Trên thị trường giao dịch ngày 2/11, giá dầu Brent đã giảm sau khi giới chức Iran và Qatar (Ca-ta) tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Mặc dù vậy, giá dầu Brent đã khép lại tháng 10/2026 ở mức cao nhất trong vòng 6 tháng, giữa những lo ngại xung đột Mỹ-Iran có thể bùng phát dữ dội trở lại ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11./.

Giá dầu Brent tăng lên 115,98 USD mỗi thùng sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,1 USD, hay 1,84%, lên 115,98 USD/thùng; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,1 USD, hay 2,1%, lên 102 USD/thùng.