Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang tăng cao

Giá cá tra nguyên liệu tại tỉnh An Giang đang tăng lên mức 37.000-38.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2025.

Với mức giá này, người nuôi có thể thu lợi nhuận khoảng 8.000 đồng/kg, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất và tạo động lực duy trì hoạt động nuôi cá tra thương phẩm.

Ông Huỳnh Nhan Thiện Trúc (ngụ ấp Đông An, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) hiện có 9 ao nuôi cá tra với tổng diện tích mặt nước 7,45 ha. Năm 2026, sản lượng cá tra của gia đình ông ước đạt khoảng 2.180 tấn.

Theo ông Trúc, hiện cá tra nguyên liệu được các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thu mua với giá 37.000-38.000 đồng/kg, tăng khoảng 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Với mức giá này, người nuôi có thể đạt lợi nhuận khoảng 8.000 đồng/kg, cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải nguyên nhân giá cá tra nguyên liệu tăng cao thời gian gần đây, ông Trúc cho biết, giá cá tra giống hiện ở mức hơn 3.000 đồng/con, làm tăng chi phí đầu tư khiến nhiều hộ nuôi hạn chế thả nuôi mới. Nguồn cá thương phẩm vì thế giảm, trong khi nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu tăng, đẩy giá cá tra lên cao.

Theo nhiều hộ nuôi cá tra tại xã Phú Hòa, tỉnh An Giang: Giá cá tra tăng giúp người nuôi cải thiện thu nhập, bù đắp chi phí đầu tư thức ăn, con giống và chăm sóc trong quá trình sản xuất. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với hoạt động nuôi cá tra tại địa phương, nhất là trong bối cảnh người nuôi phải đối mặt với nhiều biến động về chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ.

Bà Lý Thùy Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa, tỉnh An Giang, cho biết giá cá tra nguyên liệu tăng trong thời gian gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi cải thiện thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế thị trường, địa phương định hướng phát triển nghề nuôi cá tra theo hướng tập trung, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ.

Hiện xã Phú Hòa đã quy hoạch 190 ha nuôi thủy sản, trong đó diện tích mặt nước là 114 ha. Địa phương đã hình thành hai vùng nuôi cá tra chủ lực xuất khẩu với tổng diện tích mặt nước hơn 22,8 ha. Các vùng nuôi cá tra từng bước đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

Năm 2026, sản lượng cá tra của xã ước đạt gần 3.100 tấn, tổng doanh thu khoảng 103,4 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 8 tỷ đồng.

Năm 2026, diện tích nuôi cá tra của tỉnh An Giang đạt khoảng 1.500–1.600 ha, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Các vùng nuôi tập trung chủ yếu ở những địa phương có lợi thế ven sông Tiền, sông Hậu như Châu Phú, Châu Thành, Bình Hòa, Bình Thạnh Đông và Mỹ Hòa Hưng. Từ đầu năm đến nay, sản lượng cá tra thu hoạch đạt gần 600.000 tấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Để phát triển ngành hàng cá tra bền vững, ông Lê Trung Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang cho biết, tỉnh khuyến khích người dân và doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, mở rộng các mô hình nuôi công nghệ cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các vùng nuôi cũng cần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của thị trường nhập khẩu. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 70% diện tích nuôi cá tra đạt các tiêu chuẩn chứng nhận theo yêu cầu thị trường và 90% diện tích được cấp mã số vùng nuôi.

Theo đó, Hiệp hội Thủy sản tỉnh khuyến khích doanh nghiệp tăng cường liên kết với người nuôi, hợp tác xã và tổ hợp tác nhằm ổn định nguồn nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm. Các chuỗi liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu như Vĩnh Hoàn, Cá tra Việt Úc và các đơn vị trong ngành sẽ tiếp tục được mở rộng.

Tỉnh cũng định hướng thành lập thêm các hợp tác xã nuôi cá tra, phát triển chuỗi sản xuất cá tra giống chất lượng cao, từng bước xây dựng An Giang trở thành trung tâm sản xuất giống cá tra lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với lợi thế về nguồn nước, điều kiện tự nhiên và hệ thống doanh nghiệp chế biến thủy sản, An Giang đang tập trung phát triển vùng nuôi cá tra theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng và tăng cường liên kết giữa các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ.

Đây là giải pháp nhằm ổn định nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của cá tra An Giang trên thị trường trong nước và quốc tế./.

Giá cá tra nguyên liệu ở Đồng Tháp tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm Do nguồn cung khan hiếm trong khi thị trường tiêu thụ hút hàng, hiện giá cá tra nguyên liệu tại ao dao động 34.000-35.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với hai tháng trước.