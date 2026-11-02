Lâm Đồng dồn lực chống khai thác IUU với mục tiêu '5 không'

Góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch hành động với nhiều giải pháp cấp bách, tập trung khắc phục tồn tại trong quản lý nghề cá, ngăn chặn vi phạm và kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản.

Tỉnh xác định huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, quyết tâm thực hiện phương châm “5 không”: không để tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác; không để vi phạm về giám sát hành trình kéo dài mà không xử lý; không để phát sinh lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc và không để số liệu báo cáo sai lệch so với hồ sơ, thực tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động 100% chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động vùng khơi ký cam kết không vi phạm.

Các địa phương rà soát, lập danh sách tàu có nguy cơ cao để quản lý, nhất là tàu thường xuyên hoạt động tại vùng biển giáp ranh, lưu trú hoặc xuất bến ngoài tỉnh và các trường hợp từng bị nước ngoài bắt giữ.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường khai thác hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS), thường xuyên theo dõi, cảnh báo tàu tiến gần ranh giới vùng biển được phép khai thác; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vượt ranh giới, mất kết nối VMS trên 10 ngày khi đang hoạt động trên biển hoặc không báo cáo vị trí theo quy định.

Trong quản lý đội tàu, Lâm Đồng tập trung rà soát, đối soát 100% dữ liệu tàu cá trên hệ thống VNFishbase với dữ liệu dân cư, đăng kiểm, cấp phép và tình hình neo đậu thực tế.

Các tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép), tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép hoặc chưa lắp thiết bị VMS phải được phân loại, xử lý dứt điểm. Những tàu đã chìm, đắm hoặc tháo dỡ nhưng còn trên hệ thống cũng phải được cập nhật.

Đặc biệt, 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải được gắn biển nhận diện, ghi nhận hình ảnh, tọa độ neo đậu và phân công đơn vị, cán bộ quản lý; kiên quyết không cho xuất bến khai thác.

Tỉnh đồng thời siết chặt kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Các địa phương rà soát từng địa bàn, xác minh tàu chưa khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng quy trình.

Mục tiêu là bảo đảm toàn bộ tàu cá dài từ 6 m trở lên tham gia hoạt động có đầy đủ thông tin trên hệ thống; kiểm soát 100% lượt tàu xuất, nhập bến và không giải quyết xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện, mất kết nối VMS hoặc chưa thực hiện thủ tục qua eCDT.

Đối với sản lượng thủy sản, tỉnh yêu cầu giám sát, thống kê 100% sản lượng bốc dỡ tại cảng cá, bến tạm và các điểm bốc dỡ đã công bố; thực hiện truy xuất nguồn gốc trên hệ thống eCDT.

Việc thực thi pháp luật được xác định là khâu then chốt. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm, áp dụng đầy đủ hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước khi vươn khơi. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Những vụ việc liên quan đến vi phạm VMS, vượt ranh giới khai thác phải được theo dõi, đôn đốc xử lý đến cùng; các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc tháo, gửi thiết bị VMS phải được điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.

Để bảo đảm hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ, tổng hợp số liệu và hoàn thiện hồ sơ kiểm chứng; Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát xuất, nhập bến, tuần tra trên biển; Công an tỉnh tập trung điều tra, xử lý các hành vi gian lận nguồn gốc thủy sản và tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có tàu cá và Đặc khu Phú Quý phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả chống khai thác IUU tại địa bàn; quản lý cụ thể từng tàu cá, nhất là tàu không đủ điều kiện và tàu có nguy cơ cao vi phạm.

Theo Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh, tính đến ngày 15/10, số tàu cá dài 15m trở lên, đang hoạt động thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS đạt 100%.../.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Gỡ điểm nghẽn, xử lý triệt để vi phạm Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu cao nhất là chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.