Phú Thọ rót hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư công và thu hút gần 2,5 tỷ USD vốn FDI

Hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, đặc biệt ở tiến độ thực hiện vốn đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư trong nước còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhẹ, đòi hỏi tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu của Thống kê tỉnh Phú Thọ, tháng 10/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.775,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 20.307,5 tỷ đồng, tăng 5,1%; trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 13.805,7 tỷ đồng, tăng 4,1%; vốn ngân sách cấp xã đạt 6.501,8 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Kết quả này cho thấy hoạt động triển khai các dự án đầu tư công đang có chuyển biến, nhất là trong tháng 10 khi giá trị vốn thực hiện tăng khá so với cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách được tập trung cho các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện kết nối giữa các khu vực, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Một số dự án có giá trị thực hiện lớn trong tháng gồm đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đạt khoảng 295,6 tỷ đồng; đường kết nối Lương Sơn-Xuân Mai đạt 100 tỷ đồng; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì đạt 60,1 tỷ đồng; đường trục Phú Cường-Gò Lào-Ba Khan đạt 55,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô, đường Mai Châu và công trình gia cố, nâng cấp các đoạn đê, kè xung yếu thuộc hệ thống đê tả, hữu sông Thao cũng được triển khai với giá trị thực hiện đáng kể.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngành xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ. Hạ tầng được cải thiện sẽ giúp giảm chi phí lưu thông, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao sức hấp dẫn của các khu vực đối với nhà đầu tư. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để Phú Thọ khai thác lợi thế không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong thu hút đầu tư, dòng vốn FDI tiếp tục tăng trưởng mạnh, trở thành điểm sáng nổi bật của tỉnh. Tính đến ngày 15/10/2026, Phú Thọ thu hút 123 dự án FDI, gồm 31 dự án cấp mới và 92 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 2.485 triệu USD, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các đối tác đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư tại tỉnh. Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu về vốn đăng ký với 864 triệu USD, thực hiện tại 12 dự án. Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, với 116 dự án và tổng vốn đăng ký 2.246 triệu USD.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 có vị trí chiến lược trong thu hút đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Quy mô vốn FDI tăng mạnh cho thấy Phú Thọ tiếp tục có sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Dòng vốn này có ý nghĩa quan trọng trong bổ sung năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động xuất khẩu, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, cùng với thu hút dự án mới, tỉnh cần chú trọng chất lượng vốn đầu tư, năng lực công nghệ, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Ở chiều ngược lại, thu hút đầu tư trong nước (DDI) còn nhiều khó khăn. Trong kỳ, tỉnh thu hút 157 dự án DDI, gồm 89 dự án cấp mới và 68 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký 93.572 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 53,7% và vốn đăng ký giảm 22,5%.

Sự suy giảm này cho thấy việc khai thác nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nội địa vẫn cần được quan tâm hơn, nhất là trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu mở rộng quy mô nền kinh tế và phát triển đồng đều các khu vực.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp cũng phản ánh những thách thức nhất định. Tính đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh có 3.864 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 47.000 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 20.600 lao động. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 1,4% so với cùng kỳ, nhưng vốn đăng ký tăng 34,1%, cho thấy quy mô vốn bình quân của các doanh nghiệp đăng ký mới có xu hướng tăng.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ cho biết, tỉnh đang xác định đầu tư công là nguồn lực dẫn dắt, tạo sức lan tỏa và thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Trọng tâm trước mắt là rà soát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và cơ quan liên quan; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu và tổ chức thi công.

Đối với dự án có khả năng hoàn thành, cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ; những dự án chậm triển khai phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm xử lý.

Không khí thi công khẩn trương trên công trường Dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm các dự án được lựa chọn phù hợp với quy hoạch, có tính kết nối và khả năng phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội. Việc phân bổ vốn cần gắn với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, hạn chế tình trạng bố trí vốn dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trong thu hút đầu tư, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao trách nhiệm đồng hành của các cơ quan chức năng. Tỉnh cần chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, hướng tới các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả đất đai, năng lượng và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh các đối tác FDI truyền thống, cần mở rộng tiếp cận những thị trường và tập đoàn có tiềm lực, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng tại địa phương.

Đối với khu vực đầu tư trong nước, cần chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động, hỗ trợ tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Việc theo dõi tình hình doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể cần được tăng cường để kịp thời nhận diện nguyên nhân, có giải pháp hỗ trợ khả thi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất./.

Phú Thọ: Tạo động lực từ nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư Với việc thúc đẩy đầu tư công, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, Phú Thọ kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026.