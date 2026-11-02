Hải Phòng rà soát các phương án thu hồi đất xây dựng khu dân cư mới Đồng Cẩm

Chiều 2/11, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp rà soát các phương án chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân với tổng diện tích là 6.289m2 của 5 hộ dân.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành dự kiến sẽ cưỡng chế, thu hồi đất của các hộ dân vào ngày 6/11.

Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế, thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã thành lập Ban cưỡng chế, thu hồi đất; tiến hành vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã quyết định phê duyệt phương án và tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diện tích đất và hoa màu trên đất đối với 4 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Khu dân cư mới.

Ngày 29/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã tổ chức đối thoại lần cuối cùng với các hộ dân chưa chấp hành thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành Nguyễn Văn Nghiệp đã giải thích cụ thể về cơ chế, chính sách đối với từng ý kiến, kiến nghị cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành khẳng định dự án khu dân cư mới Đồng Cẩm thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2024, tiền sử dụng đất sẽ được nộp về ngân sách của thành phố, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Đồng Cẩm do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Dương-Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Dự án sử dụng hơn 44,4ha đất tại 3 thôn Minh Tiến, Quảng Bình và Phí Gia, với tổng kinh phí hơn 1.140 tỷ đồng; trong đó, diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng của các hộ dân là 35,2ha của 496 hộ dân.

Theo quy hoạch, dự án dành gần 13,2ha đất ở; hơn 1,4ha đất thương mại dịch vụ; phần diện tích còn lại dành cho các công trình trường học, y tế, giao thông, cây xanh...

Để thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm bắt đầu từ tháng 2/2026.

Đến nay, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã Kim Thành đã hoàn thành việc kiểm kê, đo đạc và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ dự án với tổng số tiền là 244,4 tỷ đồng. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã đã tổ chức chi trả tiền được 7 đợt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 207,7 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành Nguyễn Văn Nghiệp cho biết dự án không chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang diện mạo địa phương mà còn là một trong những công trình, dự án được đưa vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng năm 2026.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, ngày 15/7/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13% trở lên.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các địa phương là tập trung lãnh đạo tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành 100% khối lượng giải phóng mặt bằng các dự án, công trình theo kế hoạch đã đề ra năm 2026; khẩn trương hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, bàn giao đất trên thực địa ngay khi đủ điều kiện; kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị chậm hoàn thành thủ tục và các nhà đầu tư chây ì, không phối hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành sẽ kiên quyết thu hồi đất để sớm bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án để góp phần phát triển kinh tế-xã hội của xã nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, xã đã tập trung triển khai các bước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Địa phương cũng đã hoàn tất các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật trước khi triển khai cưỡng chế. Quá trình giải phóng mặt bằng dự án được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Hội đồng đã triển khai việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường đảm bảo đúng thời gian và các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Từ nay đến lúc thực hiện cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành Nguyễn Văn Nghiệp yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận, phối hợp, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch sử dụng đất năm 2026; quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, đô thị và các dự án khác trên địa bàn.

Xã Kim Thành là một trong những địa phương của thành phố Hải Phòng thực hiện quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, xã Kim Thành đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho 14 dự án gồm 7 dự án trong ngân sách và 7 dự án ngoài ngân sách. Đến cuối năm, dự kiến Kim Thành sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án./.

Hải Phòng cưỡng chế, thu hồi gần 3.000 m2 đất để xây dựng khu dân cư mới Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã quyết định phê duyệt phương án và tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diện tích đất và hoa màu trên đất đối với 4 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định.