Hải Phòng: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Vườn hoa hồ Hạnh Phúc

Ngày 10/4, Ủy ban Nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế 17 hộ dân để thực hiện Dự án Vườn hoa hồ Hạnh Phúc, phường Trần Thành Ngọ.

Quá trình cưỡng chế diễn ra và hoàn thành trong ngày theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Vườn hoa hồ Hạnh Phúc là dự án quan trọng nhằm chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị cho quận Kiến An. Dự án có quy mô gần 24.000 m2 thuộc Tổ dân phố số 9, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An.

Để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, có 25 hộ gia đình thuộc diện di dời. Các hộ này đều thuộc diện thuê nhà do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Thực hiện chủ trương di dời của quận Kiến An, đã có 8/25 hộ thuê nhà nhận tiền bàn giao mặt bằng; còn 17 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không chấp hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư do còn kiến nghị về nguồn gốc sử dụng đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và không đồng ý việc tái thuê nhà tại Khu chung cư Cát Bi, quận Hải An.

Đối với các kiến nghị của các hộ dân về nguồn gốc sử dụng đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ đang thuê nhà, Ủy ban Nhân dân quận Kiến An có Thông báo số 96/TB-UBND ngày 19/3/2025 về việc trả lời kiến nghị của 25 hộ dân thuộc Dự án là không có cơ sở để giải quyết.

Với kiến nghị về không đồng ý việc tái thuê nhà tại Khu chung cư Cát Bi, quận Hải An, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân quận Kiến An, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 2377/VP-XD1 ngày 31/3/2025 về việc bố trí chỗ ở cho các hộ dân khi giải phóng mặt bằng Vườn hoa hồ Hạnh Phúc tại Khu chung cư 7 tầng Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Ủy ban Nhân dân quận đã thông báo và mời 2 lần đến các hộ dân vào ngày 2, 3/4/2025, tuy nhiên chỉ có 4 hộ lên bốc thăm và nhận nhà. Với những trường hợp không bốc thăm, nhận nhà, Ủy ban Nhân dân quận đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân phường Trần Thành Ngọ bốc thăm cho các hộ.

Ủy ban Nhân dân quận Kiến An tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đã làm rõ, trả lời các kiến nghị của các hộ bằng 10 văn bản; nhiều lần tuyên truyền, vận động, tổ chức 6 cuộc đối thoại với các hộ dân nhưng các hộ vẫn không chấp hành.

Ngày 3/4/2025, Ủy ban Nhân dân quận Kiến An đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng./.

Hà Nội: Cưỡng chế 34 hộ dân thuộc dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị vận động, thuyết phục, đối thoại với các chủ sử dụng đất đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án.