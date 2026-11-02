Iraq, Jordan và Ai Cập thúc đẩy dự án đường ống dẫn dầu chiến lược

Iraq, Jordan và Ai Cập đang đẩy mạnh hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng, trọng tâm là dự án đường ống dẫn dầu chiến lược Basra-Haditha, đồng thời mở rộng các kế hoạch đầu tư chung trong lĩnh vực lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo.

Đại diện ba nước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến ngày 1/11 nhằm thảo luận các thông số kỹ thuật, thiết kế và vận hành của tuyến đường ống Basra-Haditha, thuộc khuôn khổ hợp tác của Hội đồng Điều phối ba bên Iraq-Jordan-Ai Cập. Cuộc họp do ông Ali Warid Hammoud, Tổng Giám đốc Công ty Dự án Dầu khí Iraq (SCOP), chủ trì.

Các bên tập trung đánh giá đường kính đường ống, công suất vận chuyển, lưu lượng dầu phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, cũng như phương án kết nối các tuyến nhánh.

Dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu của Iraq, mở ra khả năng tiếp cận thị trường quốc tế thông qua Biển Đỏ và Địa Trung Hải, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng cho ba nước.

Bên cạnh đó, Iraq, Jordan và Ai Cập thảo luận kế hoạch xây dựng tổ hợp hóa dầu chung, phát triển hệ thống kho dự trữ chiến lược và mở rộng năng lực lọc dầu. Phía Ai Cập cũng đề xuất một số dự án công nghiệp, bao gồm các cơ sở chế biến dầu nặng, sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và hợp tác xây dựng các công trình dầu khí. Ba nước đồng thời xem xét khả năng hợp tác công nghệ sản xuất hydro sạch.

Ông Hammoud nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì trao đổi dữ liệu và phối hợp kỹ thuật thường xuyên giữa các cơ quan hữu quan nhằm đẩy nhanh nghiên cứu khả thi, tháo gỡ những vướng mắc về thiết kế và từng bước chuyển các dự án hạ tầng năng lượng xuyên biên giới từ giai đoạn lập kế hoạch sang triển khai thực tế./.

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