Đức đặt mục tiêu trở thành “Quốc gia AI” vào năm 2030

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kỹ thuật số kéo dài hai ngày ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi đẩy nhanh phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cảnh báo Đức và châu Âu cần nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh nếu không muốn tiếp tục tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc.

Mục tiêu của Chính phủ Đức là đưa nước này trở thành “Quốc gia AI” vào năm 2030.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hội nghị có với sự tham dự của đại diện chính phủ, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ từ nhiều nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Merz nhấn mạnh Đức cần theo đuổi chiến lược phát triển AI trên cả hai hướng. Trước mắt tập trung xây dựng các mô hình AI phục vụ sản xuất công nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tăng cường nghiên cứu các công nghệ AI thế hệ mới, trong đó có AI vật lý (Physical AI).

Một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược này là giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ và Trung Quốc.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đức chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có Pháp và Canada, nhằm tăng cường chia sẻ tri thức và đa dạng hóa chuỗi cung ứng công nghệ.

Thủ tướng Merz nhận định dù AI tiềm ẩn những rủi ro, Đức không thể né tránh hoặc từ chối ứng dụng. Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ phải đặt trong khuôn khổ các giá trị con người và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia.

Định hướng này được cụ thể hóa trong kế hoạch hành động do tổ công tác đặc biệt về AI xây dựng. Tổ công tác được Hội đồng An ninh Quốc gia của Chính phủ Liên bang thành lập vào mùa Hè vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Bộ Kỹ thuật số, với nhiệm vụ đề xuất các giải pháp đưa Đức trở thành “Quốc gia AI” vào năm 2030.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, ít nhất 80% doanh nghiệp lớn và 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức phải ứng dụng AI; số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này tăng gấp ba lần; tỷ trọng năng suất kinh tế được tạo ra nhờ AI đạt hơn 10%.

Tuy nhiên, khả năng thực hiện mục tiêu đang đặt ra nhiều thách thức. Theo đánh giá của Chính phủ Đức, 12-18 tháng tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với vị thế của nước này trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu.

Các chuyên gia cảnh báo dù có nền tảng nghiên cứu vững chắc, Đức vẫn đang ngày càng nới rộng khoảng cách với các trung tâm AI hàng đầu thế giới như Mỹ và Trung Quốc./.

Đức dẫn đầu thế giới về ứng dụng AI trong sản xuất công nghiệp Có tới 65% doanh nghiệp công nghiệp Đức đã ứng dụng AI vào vận hành thực tế trong các quy trình sản xuất. Tỷ lệ này vượt xa mức trung bình của châu Âu (56%) và toàn cầu (61%).