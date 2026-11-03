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Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí trong 10 tháng năm 2026

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2026 đã giảm 16,9%; số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm 26,3%.

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10 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.886 người và bị thương 7.485 người.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,9%; số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm 26,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)
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An toàn Giao thông

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