Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí trong 10 tháng năm 2026

10 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.886 người và bị thương 7.485 người.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,9%; số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm 26,3%./.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2026 đã giảm 16,9%; số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm 26,3%.
10 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.886 người và bị thương 7.485 người.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,9%; số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm 26,3%./.
Tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo, chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.
CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Việt Nam và Lào duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân trên 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Hai nước còn nhiều dư địa để đưa thương mại phát triển tương xứng với quan hệ đặc biệt.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng từ 51,9 điểm trong tháng 9 lên 52,3 điểm trong tháng 10/2026, đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp các điều kiện kinh doanh được cải thiện.
Ngày 1/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.
Nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện giáo dục bắt buộc trên cả nước, tạo cơ hội để công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc được tiếp cận giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.
Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sáng 1/11.
EVN đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Người từ 18-59 tuổi nên tập thể lực hiếu khí 150–300 phút cường độ vừa hoặc 75–150 phút cường độ mạnh mỗi tuần để nâng cao sức khỏe.
Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ là sự kiện quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách.
Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
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Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 499 tỷ USD, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% cả năm 2026.
Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà,” chính thức diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026 tại tỉnh Thái Nguyên.
Từ ngày 30/10, các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ được thu tiền ăn, bán trú, trông giữ, học bổ trợ, đưa đón và nước uống trong giới hạn mức trần do thành phố quy định.
Quy định số 224-QĐ/TW quy định về chủ trương, nguyên tắc, giới hạn, quyền, trách nhiệm và kiểm soát xung đột lợi ích đối với đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.
Nghị quyết 30-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đổi mới toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.