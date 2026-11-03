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Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng, CPI tháng 10 tăng 0,2%

CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

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CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm có chỉ số giá tăng và 4 nhóm có chỉ số giá giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#CPI #giá nhiên liệu
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