Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng, CPI tháng 10 tăng 0,2%

CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm có chỉ số giá tăng và 4 nhóm có chỉ số giá giảm./.
CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm có chỉ số giá tăng và 4 nhóm có chỉ số giá giảm./.
So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2026 đã giảm 16,9%; số người chết giảm 10% và số người bị thương giảm 26,3%.
Tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo, chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.
Việt Nam và Lào duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại bình quân trên 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Hai nước còn nhiều dư địa để đưa thương mại phát triển tương xứng với quan hệ đặc biệt.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng từ 51,9 điểm trong tháng 9 lên 52,3 điểm trong tháng 10/2026, đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp các điều kiện kinh doanh được cải thiện.
Ngày 1/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.
Nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện giáo dục bắt buộc trên cả nước, tạo cơ hội để công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc được tiếp cận giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.
Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sáng 1/11.
EVN đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Người từ 18-59 tuổi nên tập thể lực hiếu khí 150–300 phút cường độ vừa hoặc 75–150 phút cường độ mạnh mỗi tuần để nâng cao sức khỏe.
Festival cồng chiêng-Tuần lễ Hoa Dã quỳ là sự kiện quy mô quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách.
Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trong Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026, năm 2027, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2027.
Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 499 tỷ USD, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% cả năm 2026.
Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà,” chính thức diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026 tại tỉnh Thái Nguyên.
Từ ngày 30/10, các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ được thu tiền ăn, bán trú, trông giữ, học bổ trợ, đưa đón và nước uống trong giới hạn mức trần do thành phố quy định.
Quy định số 224-QĐ/TW quy định về chủ trương, nguyên tắc, giới hạn, quyền, trách nhiệm và kiểm soát xung đột lợi ích đối với đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.
Nghị quyết 30-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đổi mới toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nguyên nhân chủ yếu của đột quỵ bắt nguồn từ việc căng thẳng kéo dài, áp lực trong công việc, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, hút thuốc lá và tình trạng ít vận động trong sinh hoạt hằng ngày.
Giải thưởng nhằm tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.
Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 26/10, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 21.127 cơ sở nhà, đất dôi dư trong tổng số 31.530 cơ sở cần xử lý, đạt khoảng 67%.
Nghị quyết số 31-NQ/TW nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, toàn diện và bền vững trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tổ chức tại Quảng Ninh dự kiến quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận quản trị AI, phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác.
Theo cơ quan chức năng, tiện ích mới về “Đăng kiểm phương tiện" trên ứng dụng VNeIDgóp phần số hóa thông tin phương tiện, giúp người dân quản lý dữ liệu đăng kiểm thuận tiện hơn.
Xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.
Kỹ thuật nắn chỉnh vẹo cột sống không ghép xương mở ra thêm lựa chọn điều trị cho trẻ mắc vẹo cột sống còn khả năng tăng trưởng, đồng thời hướng tới bảo tồn vận động của cột sống.
Bơi lội là môn thể thao vận động toàn thân, giúp tăng cường sức bền, cải thiện sức khỏe tim phổi và rèn luyện cơ bắp.