Chiêu dụ dỗ "kéo tài khoản về bờ" khiến hàng trăm người sập bẫy Mr Pips

Tại phiên tòa xét xử Mr Pips ngày 2/11, nhiều bị hại bức xúc kể việc bị nhân viên dụ nạp thêm tiền để gỡ lỗ. Vụ án khiến 919 gia đình điêu đứng, với số tiền bị chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo Mr Pips ngày 2/11, nhiều bị hại bày tỏ sự bức xúc trước thủ đoạn dụ dỗ nạp thêm tiền để “kéo tài khoản về bờ” của đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng. Khi tài khoản đầu tư thua lỗ, các nhân viên liên tục tư vấn, đánh vào tâm lý muốn gỡ vốn, khiến nạn nhân tiếp tục đổ tiền vào hệ thống.

Một trường hợp điển hình bị chiếm đoạt tới 8,8 tỷ đồng. Từ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, người này rơi vào cảnh khó khăn, phải chạy xe giao hàng kiếm sống, trong khi vợ làm thuê để trang trải cuộc sống.

Trước những thiệt hại nặng nề, nhiều bị hại phản đối việc giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo quanh co, chối tội. Theo hồ sơ vụ án, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng, đẩy 919 gia đình vào cảnh khốn cùng./.

Vụ án Mr Pips: Khả năng thua trong sàn giao dịch của Mr Pips lên tới 99% Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Phó Đức Nam khai các nhà đầu tư vào sàn giao dịch của Mr Pips rất khó thắng, khả năng thua lên tới 99%.