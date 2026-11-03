Vận động đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình

Ngày 3/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đến thăm và làm việc với Tòa Giám mục Bắc Ninh về nội dung công tác giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tiếp đoàn có Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh và các chức sắc công giáo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Hoàng Sơn thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong 10 tháng năm 2026; đồng thời trao đổi về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết, sau khi được công nhận là thành phố, Bắc Ninh đang có những bước phát triển tích cực, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Thành phố xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược; nâng cao năng lực sản xuất, khoa học công nghệ và năng lực nội tại; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là người dân vùng khó khăn; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh…

Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định là công trình có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và khu vực phía Bắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đến nay cơ bản hoàn thành.

Kết quả này có sự đóng góp, đồng thuận và ủng hộ rất lớn của Nhân dân; trong đó, có bà con giáo dân, cùng sự quan tâm, chia sẻ, động viên của Đức Giám mục và các linh mục Tòa Giám mục Bắc Ninh. Thành phố ghi nhận những đóng góp, hy sinh của người dân vì lợi ích chung, vì sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận một số công việc chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư. Với quy mô lớn, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do công tác chuẩn bị đầu tư ban đầu chưa sát thực tế; tiến độ thi công của một số nhà đầu tư còn chậm. Thành phố cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế này.

Trước mắt, các khu tái định cư đủ điều kiện sẽ được xem xét bàn giao tạm mặt bằng để người dân sớm xây dựng nhà ở. Việc hoàn thiện hạ tầng, hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đang được yêu cầu đẩy nhanh.

Đối với những khó khăn, vướng mắc về chính sách và các trường hợp đặc thù; trong đó, có các cơ sở tôn giáo, nhà tình thương… thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, xem xét, giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Hoàng Sơn khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là các cấp chính quyền, địa phương và nhà đầu tư phải nêu cao trách nhiệm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, không để chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Đồng thời, mong muốn Đức Giám mục và các linh mục tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ, ủng hộ chính quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, góp phần củng cố khối đoàn kết, đồng thuận và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân.

Giám mục Đỗ Quang Khang bày tỏ sự đồng thuận và thiện chí phối hợp với chính quyền thành phố trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến các công trình tôn giáo nằm trong phạm vi ảnh hưởng của các dự án, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đức Giám mục khẳng định sẽ phối hợp cùng các linh mục, chức sắc có liên quan để triển khai, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện hay gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Đối với những nội dung liên quan đến di dời, đền bù, hỗ trợ, các bên cần tiếp tục phối hợp, xem xét, sắp xếp trên cơ sở phù hợp với quy định và điều kiện thực tế./.

Bảo đảm hạ tầng, giúp người dân sớm an cư tại khu tái định cư sân bay Gia Bình Khu tái định cư có quy mô quy hoạch hơn 173 ha đang được triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xã hội, xây dựng nhà ở cho người dân và các công trình công cộng, công trình tôn giáo theo quy hoạch.