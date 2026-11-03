Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Con người là chủ thể định hướng, kiểm soát công nghệ

Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026 (GMC 2026) do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đồng đăng cai tổ chức đã khai mạc sáng 3/11 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại sự kiện.

Với chủ đề "Tái phân bổ trí tuệ: Chuyển đổi giáo dục vì tương lai hợp tác giữa con người và Trí tuệ Nhân tạo," Hội thảo quy tụ gần 400 đại biểu là lãnh đạo các trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức giáo dục quốc tế.

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt Trí tuệ Nhân tạo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định, thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển đổi có tính bước ngoặt. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, Trí tuệ Nhân tạo và dữ liệu lớn đang thay đổi căn bản phương thức tiếp cận tri thức, đặc biệt là phương thức dạy và học.

Theo Phó Thủ tướng, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và động lực phát triển.

Trên tinh thần đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược, nổi bật là Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Việt Nam chủ trương xây dựng nền giáo dục mở, hiện đại, công bằng và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo để đổi mới căn bản phương thức dạy và học, nghiên cứu và quản trị giáo dục. Giáo dục đại học phải giữ vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, sáng tạo tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Từ thực tiễn Việt Nam, Phó Thủ tướng nêu bốn định hướng cần quan tâm, thúc đẩy trong thời gian tới. Trước hết, cần đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo.

Các trường đại học cần chủ động điều chỉnh chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường; phát triển học liệu số; đào tạo năng lực số, năng lực sử dụng Trí tuệ Nhân tạo có chuẩn mực; phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng hợp tác liên ngành và giải quyết những bài toán thực tiễn.

Thứ hai, phát triển toàn diện năng lực con người, nhất là người học và đội ngũ giảng viên, phải được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nhà giáo vừa phải bảo đảm năng lực làm chủ công nghệ mới, vừa giữ vai trò định hướng giá trị, giáo dục nhân cách, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc và truyền cảm hứng sáng tạo. Người học cần phát huy năng lực tự học gắn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong sử dụng Trí tuệ Nhân tạo.

Thứ ba, Trí tuệ Nhân tạo phải được ứng dụng có trách nhiệm, an toàn, minh bạch và nhân văn. Trong đó, sớm hoàn thiện hệ thống chuẩn mực ứng dụng AI trong giảng dạy, nghiên cứu và đánh giá học thuật tiệm cận thông lệ quốc tế; bảo vệ dữ liệu, quyền lợi của giáo viên và người học; hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình, công nghệ giáo dục mới.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu "Mô hình lập trình robot cơ bản". (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Thứ tư, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế thực chất nhằm xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở, bao trùm và bền vững. Các bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi mô hình giáo dục đại học, phát triển học liệu mở, mô hình học tập thông minh, cơ sở dữ liệu lớn về giáo dục; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo phục vụ giáo dục. Cùng với đó, cần quan tâm hỗ trợ các nước đang phát triển, những nhóm người học còn khó khăn để Trí tuệ Nhân tạo góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức công bằng, bình đẳng.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng các đối tác cụ thể hóa kết quả hội thảo thành các chương trình, dự án hợp tác có sản phẩm, có thời hạn cụ thể.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng mở, minh bạch, ổn định; đồng thời kêu gọi các nhà khoa học, nhà giáo dục, trí thức và đối tác quốc tế đến Việt Nam cùng kiến tạo sự thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới.

Đưa Trí tuệ Nhân tạo trở thành lợi thế trong hoạt động đại học

Chia sẻ về những thay đổi của giáo dục trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết, trong bối cảnh Việt Nam triển khai những định hướng lớn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo là một trong những hướng ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả quản trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành đại học nghiên cứu tinh hoa, thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ chú trọng nghiên cứu, phát triển công nghệ Trí tuệ Nhân tạo mà còn chủ động tận dụng những cơ hội công nghệ này mang lại, từng bước đưa Trí tuệ Nhân tạo trở thành lợi thế trong các hoạt động của đại học.

Ban tổ chức trao giải thưởng GMA cho các khóa học tích hợp AI tiêu biểu nhất. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Trong đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng trang bị năng lực Trí tuệ Nhân tạo cho người học, đồng thời ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo để đổi mới phương pháp dạy và học. Từ khóa tuyển sinh năm 2025, học phần "Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo" đã trở thành học phần bắt buộc đối với sinh viên đại học chính quy ở tất cả các khối ngành. Nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong xây dựng học liệu, cá nhân hóa việc học và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Trong nghiên cứu khoa học, Trí tuệ Nhân tạo được xác định vừa là lĩnh vực công nghệ cần tập trung nghiên cứu, phát triển, vừa là công cụ giúp các nhà khoa học đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và khám phá tri thức mới. Với lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Quốc gia Hà Nội thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong y tế, giáo dục, khoa học xã hội, nhân văn và nhiều lĩnh vực khác, hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam.

Thông qua các phiên báo cáo, thảo luận chuyên đề và đối thoại bàn tròn, các chuyên gia tập trung thảo luận về sứ mệnh và chiến lược phát triển của các trường đại học trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo, thúc đẩy các mô hình nghiên cứu, sáng tạo tri thức và đổi mới quản trị; phát triển những năng lực cần thiết cho nhà giáo dục và người học, nhất là tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng phán đoán và lý luận đạo đức; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá và thúc đẩy học tập suốt đời.

Các nội dung thảo luận cũng chú trọng xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, khung quản trị và củng cố niềm tin trong ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm; đồng thời tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức quốc tế, nền tảng giáo dục trực tuyến và doanh nghiệp nhằm chia sẻ tài nguyên giáo dục chất lượng cao, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững.

Liên minh MOOC và Giáo dục trực tuyến toàn cầu cũng đã công bố Báo cáo "Những khả năng vô hạn: Phát triển kỹ thuật số trong giáo dục đại học toàn cầu năm 2026" và Chỉ số Phát triển kỹ thuật số trong giáo dục đại học toàn cầu năm 2026.

Dựa trên dữ liệu của 101 quốc gia, hai ấn phẩm cung cấp bức tranh về chuyển đổi số giáo dục đại học trên bốn phương diện: giáo dục và phát triển người học, đổi mới mô hình đại học, quản trị số và các điều kiện hỗ trợ.

Đáng chú ý, Chỉ số năm 2026 bổ sung tiêu chí đánh giá mức độ tích hợp các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo vào giảng dạy; Việt Nam nằm trong nhóm 44 quốc gia đạt mức phát triển số từ 50 đến 70 điểm./.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số cùng triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục thu hút sự tham gia của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.