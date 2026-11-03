Quảng Trị kỷ luật tổ chức đảng và 15 đảng viên liên quan sai phạm thi THPT 2026

Ngày 3/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo kết quả các Kỳ họp thứ 15 và 16, trong đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên liên quan đến những vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Từ ngày 27-30/10, bà Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các Kỳ họp thứ 15 và 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực cùng một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường Trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên.

Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng, đảng viên Chi bộ thôn Triệu Long, thuộc Đảng bộ xã Lao Bảo, nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (cũ) và ông Trương Đức Cường, đảng viên, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ thôn Long Giang, công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (cũ).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 2 đảng viên trên đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cả hai đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hành vi vi phạm của 2 đảng viên trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Đức Cường; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng.

Liên quan đến vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo tiêu cực thi cử, phản ánh hiện tượng giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài, gây xôn xao dư luận.

Sau khi tiến hành xác minh, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực; khởi tố, bắt tạm giam 2 giáo viên của trường là ông Trần Đức Lực và bà Đoàn Thị Thanh Bình để phục vụ điều tra.

Tiếp đó, ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả xác minh, xác định có đủ căn cứ về hành vi vi phạm quy chế thi đối với 6 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Trên cơ sở kết quả xác minh và đề nghị của cơ quan điều tra, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã thống nhất hủy các bài thi, môn thi của 5 thí sinh vi phạm quy chế; báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý đối với thí sinh còn lại./.

Quảng Trị hủy các bài thi do vi phạm với 5 thí sinh trong vụ tố cáo tiêu cực Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy chế với 5 thí sinh; thông báo trực tiếp cho các phụ huynh, thí sinh liên quan.