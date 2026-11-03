Cho phép sinh viên cao đẳng được học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT ngày 23/10/2026 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

So với quy định hiện hành, thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Cụ thể, theo quy định cũ, đối tượng bồi dưỡng chỉ là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Điều này, dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất một năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn Mỹ thuật, môn Âm nhạc, môn Nghệ thuật, môn Ngoại ngữ cấp tiểu học, môn Tin học và Công nghệ, môn tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc mở rộng đối tượng nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Thông tư mới cũng thống nhất cấu trúc chương trình bồi dưỡng cho các cấp học đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học. Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Một điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung yêu cầu về sư phạm số và trí tuệ nhân tạo. Theo đó, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc, phát triển nội dung ứng dụng công nghệ theo hướng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Người học được đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Người học đang đi làm được kéo dài thời thời gian thực tập. Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn còn tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng.



Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 6/2026, cả nước vẫn thiếu trên 104.500 giáo viên so với định mức. Để góp phần giải quyết bài toán này, trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã cho phép các nhà trường ký hợp đồng toàn thời gian với các nhà giáo đã nghỉ hưu./.

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