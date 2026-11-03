Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người thương vong

Chiều 3/11, ông Hồ Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 4 (thành phố Huế) cho biết, trưa cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3/11, tại Km 363 đường Hồ Chí Minh, xe ôtô tải thùng kín biển kiểm soát 75C-08515 do anh Lê Văn Lực (sinh năm 2003, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế) điều khiển, trên xe chở theo anh Ngô Đạt Long (chưa rõ năm sinh), lưu thông theo hướng từ Bốt Đỏ đi tỉnh Quảng Nam. Khi đến vị trí trên, xe ôtô tải bất ngờ va chạm với phương tiện mang biển kiểm soát 75AF-15004 do anh Lê Minh Thục (sinh năm 1984, trú tại thôn Lâm Đớt, xã A Lưới 4, thành phố Huế) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau va chạm ban đầu, xe ôtô tải tiếp tục va chạm với xe môtô biển kiểm soát 75L1-16243 do em Nguyễn Thị Khánh Ly (sinh năm 2010, trú tại thôn Ka Vin, xã A Lưới 4) điều khiển, chở theo em Nguyễn Thị Hưng (sinh năm 2010, trú tại thôn A Đớt, xã A Lưới 4) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lê Minh Thục và em Nguyễn Thị Hưng tử vong tại chỗ. Em Nguyễn Thị Khánh Ly bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế A Lưới 2.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

TP Hồ Chí Minh đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông 9 tháng của năm (từ 15/12/2025 đến hết 14/9/2026), trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và bị thương 678 người.