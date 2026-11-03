Điều chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm tiến độ 3 dự án cao tốc miền Trung

Qua buổi kiểm tra hiện trường 3 dự án cao tốc tại miền Trung vào cuối tháng Mười, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cần nỗ lực, tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Với các nhà thầu chậm tiến độ, không có chuyển biến, Bộ Xây dựng sẽ điều chuyển khối lượng, thậm chí công khai hệ thống đấu thầu và khuyến cáo không cho tham gia các dự án tiếp theo.

Tiến độ gắn với sản lượng, giải ngân

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thực hiện dự án vẫn không đáp ứng yêu cầu đề ra, dẫn đến giải ngân của 3 dự án cao tốc gồm: Cam Lộ-La Sơn, La Sơn-Hòa Liên và Hòa Liên-Túy Loan đều chậm.

Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn chậm, chưa được xử lý dứt điểm; việc tổ chức thi công của một số nhà thầu chưa thực sự quyết liệt, năng lực huy động nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo điều hành quản lý của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh còn chưa tập trung, sâu sát ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Dẫn chứng, Dự án Cam Lộ-La Sơn chậm cả tiến độ thi công và giải ngân (sản lượng thi công trong tháng 10/2026 chỉ được khoảng 170 tỷ đồng; trong khi chủ đầu tư dự kiến tổng sản lượng các tháng 10-12/2026 đạt khoảng 960 tỷ đồng; giá trị giải ngân đến nay mới đạt 33%, chậm 45%).

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng còn lại, từ đó xây dựng tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết và tiến độ điểm nghẽn của từng gói thầu, từng hạng mục theo ngày, theo tuần gắn với biện pháp tổ chức thi công và huy động nguồn lực (nhân lực, máy móc, thiết bị,…)

“Tiến độ phải có tính khả thi, gắn với sản lượng và kế hoạch giải ngân, làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc và đánh giá trách nhiệm của từng nhà thầu. Hằng ngày phải đối chiếu nhân lực, máy móc, thiết bị thực tế trên công trường với hồ sơ dự thầu và kế hoạch huy động nguồn lực theo tiến độ đã được chấp thuận; yêu cầu nhà thầu bổ sung ngay các nguồn lực còn thiếu, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, nhiều mũi, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi,” lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo.

Về công tác thi công, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại cả 3 dự án, tổ chức thi công đồng loạt, khoa học; kiểm soát sản lượng hằng ngày, hằng tuần, bù lại phần khối lượng chậm; rà soát, bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính; không để việc thiếu nguồn lực làm gián đoạn thi công.

Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Riêng Dự án Cam Lộ-La Sơn, tiến độ hiện đạt khoảng 43,8% giá trị xây lắp, chậm khoảng 32,3%, chưa đáp ứng yêu cầu hoàn thành trong năm 2026. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải có giải pháp điều hành quyết liệt, khả thi để cải thiện sản lượng; đồng thời phải phát huy vai trò đầu mối, có giải pháp để điều phối nguồn cung cấp vật liệu cũng như nhân lực, máy móc, thiết bị giữa các nhà thầu, các mũi thi công nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đáp ứng theo đúng tiến độ đề ra.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công đối với các nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa,…

Nhấn mạnh phải rà soát chính xác khả năng giải ngân đến hết năm 2026 của từng dự án; xác định cụ thể khối lượng đã thực hiện, khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán và nhu cầu vốn tương ứng, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, tuần, gắn trách nhiệm cụ thể với từng gói thầu và nhà thầu; bảo đảm giải ngân sát khối lượng thực hiện, không để dồn khối lượng, hồ sơ vào cuối năm; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026.

Cấm cửa tham gia đấu thầu nếu chậm tiến độ

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các nhà thầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng theo hợp đồng; tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực và nguồn lực tài chính, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, nhiều mũi, có giải pháp bù sản lượng chậm; không đánh đổi tiến độ lấy chất lượng.

Theo đó, đối với Dự án Cam Lộ-La Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh khẩn trương bổ sung tổ đội thi công cống ngang, hầm chui, tường chắn; bổ sung xe vận chuyển, máy móc và nhân lực để tổ chức thi công nền đường liên tục, ưu tiên đoạn Km56-Km59 còn khối lượng đất đắp lớn; hoàn thiện thủ tục đối với vị trí phát sinh Km58+460-Km58+680 để triển khai, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026; khẩn trương lắp đặt tôn hộ lan tại các đoạn đã hoàn thành mặt đường bê tông nhựa.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải chủ động bảo đảm nguồn đá, vật liệu; tăng cường huy động các mũi thi công để hoàn thành toàn bộ công tác cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa theo tiến độ chi tiết, chậm nhất trong tháng 12/2026.

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tập trung hoàn thành các trụ đất xi măng tại các nhánh nút giao Tỉnh lộ 12B trong tháng 10/2026; hoàn thành đào 150.000 m³ để triển khai thi công cấp phối đá dăm trong tháng 11/2026; hoàn thành các lớp thảm bê tông nhựa toàn bộ trong tháng 12/2026.

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực để thảm bê tông nhựa nền đường Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Với Dự án La Sơn-Hòa Liên, nhà thầu thi công các vị trí sạt trượt, nhánh N1 nút giao Khe Tre Km13+200 và cầu Km50+700 phải huy động đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, hoàn thành các hạng mục còn lại trong năm 2026. Các nhà thầu thực hiện hạng mục hệ thống giao thông thông minh, thu phí không dừng và trạm kiểm soát tải trọng xe phối hợp với chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hợp đồng, chủ động tiến độ cung ứng thiết bị và lắp đặt, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch trong tháng 12/2026.

Tại Dự án Hòa Liên-Túy Loan, các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại tại đường gom, hệ thống an toàn giao thông,… hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phục vụ bàn giao công trình theo quy định; đồng thời, khẩn trương triển khai thi công, lắp đặt thiết bị hạng mục hệ thống giao thông thông minh, thu phí không dừng và trạm kiểm soát tải trọng xe đáp ứng tiến độ được chấp thuận.

Đối với nhà thầu chậm tiến độ, không có chuyển biến, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ quy định của hợp đồng để xử lý nghiêm, xem xét điều chuyển khối lượng cho nhà thầu đủ năng lực theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; đồng thời tổ chức đánh giá, công khai kết quả thực hiện hợp đồng của các nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; tổng hợp, báo cáo Bộ để xem xét, có văn bản khuyến cáo đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu khi tham gia thực hiện các dự án xây dựng tiếp theo./.

Bộ Xây dựng mạnh tay xử lý nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Cam Lộ-La Sơn Bộ Xây dựng sẽ điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng các nhà thầu thi công chậm trễ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn.