Hà Nội: Hàng loạt cây cầu nghìn tỷ vượt sông Hồng tăng tốc về đích

Các dự án cầu vượt sông Hồng tại thành phố Hà Nội đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống giao thông, tăng cường kết nối các khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, tạo thuận lợi cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026-2027.

Đối với cầu Tứ Liên, sau khi khởi công ngày 19/5/2025, hiện nay công tác bàn giao mặt bằng cơ bản đạt 100%. Các nhà thầu đã tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến, sản lượng đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, khối lượng thực hiện đạt khoảng 35-40%. Tuy nhiên, dự án còn một số vướng mắc liên quan đến di chuyển đường điện cao thế, trạm biến áp, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc và camera an ninh.

Có tổng mức đầu tư 10.197,8 tỷ đồng, Dự án cầu Ngọc Hồi dài khoảng 7,5km (thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km) còn lại chưa bàn giao 0,53ha trên xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), sản lượng thi công đạt gần 26%.

Sau khi khởi công ngày 19/8/2025, các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, VNVC E&C) đã thi công hoàn thành 2 trụ tháp chính (80/80 cọc khoan nhồi), đang triển khai thi công bệ trụ cầu chính T41, T42 (đã hoàn thành lớp bê tông bịt đáy và đập đầu cọc trụ T42, đang lắp đặt cốt thép bệ trụ T42, gia cố trụ T41 để hoàn thiện tạo phẳng).

Ngoài ra, các nhà thầu (Công ty Trung Chính, Đèo Cả, Licogi18, Thành Huy, Delta) đã huy động 18 mũi thi công triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, đường công vụ và triển khai thi công khoan cọc nhồi phần cầu dẫn đúc và lao lắp dầm, thi công các bệ thân trụ.

Được bàn giao toàn bộ mặt bằng, Dự án cầu Trần Hưng Đạo được triển khai thi công 19/12/2025 và nhà đầu tư đã tổ chức 28 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 45% giá trị hợp đồng, là dự án có tiến độ thi công tích cực.

Cụ thể, hạng mục cầu chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi; hoàn thành các bệ trụ, đang gia công 5/6 nhịp dầm thép trong nhà máy. Cầu dẫn bờ Long Biên, nút giao Hoàn Kiếm và cầu vượt Cổ Linh các nhà thầu triển khai thi công cọc khoan nhồi, bệ mố thân trụ và đúc khối dầm tại chỗ.

Trong tháng này, nhà đầu tư và nhà thầu phấn đấu phần cầu chính hoàn thiện thân trụ TC1 thân trụ 80%; gia công kết cấu thép hoàn thiện 100% TC2-TC3; TC3-TC4, TC6-TC7 và 80% nhịp TC1-TC2; TC5-TC6 và 60% nhịp TC5-TC6, 80%; lắp đặt thép kết cấu nhịp chính TC3-TC4 đạt 50%, TC2-TC3 và TC6-TC7 đạt 40%.

Tại dự án cầu Thượng Cát, mặt bằng giai đoạn đầu cơ bản đã được bàn giao. Theo quyết định điều chỉnh, dự án cần bổ sung khoảng 1,77ha đất. Trong đó, phường Thượng Cát đã hoàn thành giải phóng một phần diện tích; xã Thiên Lộc đang tiếp tục điều tra, khảo sát, kiểm đếm phần diện tích còn lại. Nhà thầu đã triển khai 11 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng.

Dự án cầu Vân Phúc có sản lượng thi công khoảng 35%, hiện phải thực hiện giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,48ha (xã Phúc Lộc 0,9ha, xã Phúc Thọ 0,58ha). Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đang phối hợp với ủy ban nhân dân 2 xã để triển khai công tác điều tra khảo sát, kiểm đếm đối với phần diện tích bổ sung.

Về công tác thi công dự án, các nhà thầu đang tập trung đẩy mạnh triển khai thi công các hạng mục cầu chính dưới sông, cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến, đúc phiến dầm; đào đất các loại

Hai dự án cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở đang có tiến độ thi công tích cực, lần lượt đạt khoảng 53% và 50% giá trị hợp đồng. Các nhà đầu tư dự kiến thông xe kỹ thuật hai cầu vào tháng 7/2027. Cùng với tiến độ xây dựng cầu, các đơn vị đang triển khai những đoạn đường song hành và các hạng mục kết nối trên địa bàn Hà Nội.

Các cầu vượt sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu đang được các nhà thầu tăng tốc thi công để kịp về đích vào năm 2027. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đồng loạt khởi công xây dựng các công trình có quy mô lớn gây thiếu hụt cục bộ nguồn vật liệu và nguồn nhân lực thi công dẫn đến giá thành tăng cao. Ngoài ra, do ảnh hưởng của chiến sự vùng Trung Đông dẫn đến giá nguyên vật liệu tăng cao, khan hiếm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương còn tồn tại vướng mắc cần tập trung giải quyết dứt điểm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng còn lại trước ngày 15/11.

Hà Nội cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bám sát tiến độ đã xây dựng. Trên cơ sở mặt bằng cơ bản được bàn giao, các đơn vị cần tranh thủ điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đồng thời vượt tiến độ ở những hạng mục có điều kiện triển khai tốt./.

Các dự án cầu vượt sông Hồng phải hoàn thành trước hội nghị APEC năm 2027 Các dự án cầu nghìn tỷ vượt sông Hồng của thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027.