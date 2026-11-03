Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư thiết bị phát hiện, áp chế UAV xâm nhập sân bay

Cùng với việc hoàn thiện quy trình phối hợp xử lý, tăng cường tuyên truyền, Bộ Xây dựng kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư thiết bị phát hiện, áp chế thiết bị bay không người lái (UAV/Drone/Fly) nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Trong văn bản gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật về an ninh hàng không, đánh giá thời gian qua, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Xây dựng thừa nhận việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh, gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh tàu bay không người lái, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý. Đặc biệt, thời gian gián đoạn khai thác do các vụ việc này gây ra có thể kéo dài, cá biệt lên tới 4 giờ. Tại các Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng với các hình thức như bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất.

“Những tình huống trên không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây lo lắng cho hành khách mà còn làm phát sinh thiệt hại đối với các doanh nghiệp hàng không,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống và xử lý UAV trái phép trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV. Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng cảng hàng không, phù hợp với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; công tác tuyên truyền cần được chú trọng tại trường học và khu dân cư xung quanh cảng hàng không, được tổ chức định kỳ, thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay; giao lực lượng công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm./.

Cục Hàng không: Cần đầu tư thiết bị chuyên dụng cảnh báo sớm, áp chế UAV Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm.