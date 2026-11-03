Công ty Việt Nam sản xuất, cung cấp linh kiện cửa thoát hiểm tàu bay Airbus

Hiện nay, Công ty MHI Aerospace Việt Nam (MHIVA) là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp linh kiện cửa thoát hiểm trên dòng tàu bay Airbus và cùng đối tác xây dựng chuỗi cung ứng thông qua nhà cung cấp tại Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ nhân dịp Airbus kỷ niệm 40 năm hiện diện và hợp tác cùng Việt Nam vào trưa nay (ngày 3/11), ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International đánh giá Việt Nam là quốc gia, đối tác chiến lược của Airbus, nên Tập đoàn cam kết hợp tác tất cả các lĩnh vực không chỉ cung cấp sản phẩm của Airbus mà còn tăng cường sự hiện diện và phát triển đội ngũ nhân lực hàng không và hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam.

Tiết lộ Việt Nam đóng góp vào chuỗi cung ứng của Airbus khi các công ty đã có đóng góp các linh kiện hàng không vào các dòng A320, A321, A350 trên toàn cầu, Chủ tịch Airbus kỳ vọng tăng cường hợp tác của Việt Nam vào việc mở rộng sản xuất linh kiện tại Việt Nam đó là cửa thoát hiểm trên dòng tàu bay A321NEO do công ty Việt Nam sản xuất và cung cấp cho các nhà máy ở Đức từ năm 2024, đã nhận được phản hồi tích cực từ Đức do liên quan đến chất lượng sản phẩm cung cấp cho Airbus.

Người đứng đầu Airbus nhấn mạnh những năm qua, Airbus cùng đối tác xây dựng chuỗi cung ứng thông qua các nhà cung cấp tại Việt Nam, điểm mạnh các nhà cung cấp này là chất lượng sản phẩm linh kiện theo tiêu chuẩn Airbus và đảm bảo an toàn khi lắp ráp cung cấp cho khách hàng; đáp ứng tiến độ cung cấp theo chất lượng và giá cả mong muốn. Thành công này, Airbus nhận thấy là do cơ sở hạ tầng đối tác trong nước và năng lực tại chỗ, nhân sự tham gia vào quá trình sản xuất còn nhiều tiềm năng và phát triển hợp tác trong tương lai.

Thời gian tới, Airbus sẽ ưu tiên chiến lược tại thị trường Việt Nam gồm: Các cam kết bàn giao máy bay cho khách hàng Việt Nam, mở rộng hợp tác công nghiệp với các nhà cung cấp linh kiện; chuyển đổi số dựa trên năng lực và đội ngũ nhân sự chuyên môn kỹ thuật số; mở rộng hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình hay khóa đào tạo ngành hàng không với các trường đại học; hợp tác nguyên liệu hàng không bền vững.

Ông Wouter van Wersch cũng khẳng định sự hiện diện rộng khắp của Airbus tại Việt Nam với khoảng 230 máy bay Airbus hiện đang được các hãng hàng không trong nước khai thác và hơn 220 máy bay khác đã được đặt mua. Airbus đang chiếm 90% máy bay thân hẹp và 50% tàu bay thân rộng tại Việt Nam với ưu thế với chi phí vận hành tối ưu, tầm bay rộng, mức phát thải thấp do được phát triển dựa trên công nghệ mới nhất.

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International đánh giá Việt Nam là quốc gia, đối tác chiến lược của Airbus. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong đó, Vietnam Airlines đang khai thác 14 máy bay thân rộng A350 tại các đường bay trọng điểm, mang lại hiệu quả mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải carbon. Vietjet Air đang khai thác dòng A330 trên đường bay khu vực châu Á-Thái Bình Dương đồng thời đã đặt hàng 40 chiếc A330-900 và sẽ nhận bàn giao trong thời gian tới.

“Các dòng máy bay thân rộng phản ánh mức độ phổ biến và ưa chuộng chung tại châu Á-Thái Bình Dương thúc đẩy các dòng máy bay cỡ lớn trong tương lai. Dự báo 20 năm sắp tới, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần tới 3.420 máy bay và Airbus sẽ chiếm phần lớn thị phần máy bay này,” ông Wouter van Wersch khẳng định.

Nhìn nhận Việt Nam vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp hàng không và cơ sở hạ tầng hàng không, theo Chủ tịch Airbus, tại Việt Nam mức độ tăng trưởng khách đạt 7,7%/năm trong vòng 20 năm tiếp theo, cao gấp đôi mức tăng trưởng trung bình toàn cầu, đặt ra nhu cầu lớn cho Việt Nam về cơ sở hạ tầng và đội bay. Airbus đánh giá Việt Nam cần 1.000 máy bay trong 20 năm tới và đồng hành để cung ứng các máy bay./.

Airbus đối mặt thách thức chưa từng có trước lượng đơn hàng kỷ lục 9.300 chiếc Trong khi nhu cầu máy bay thương mại tiếp tục tăng mạnh, Airbus phải đẩy nhanh sản xuất, khắc phục những khó khăn trong chuỗi cung ứng và bảo đảm chất lượng để đáp ứng cam kết với khách hàng.