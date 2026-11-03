Quân khu 9 vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2026

Sáng 3/11, tại Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu 9, Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515 Quân khu) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin; phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 1.450 hài cốt liệt sỹ trong toàn chiến dịch.

Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, cần tập trung tối đa lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm trong nước; đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện bản đồ tìm kiếm, quy tập; khai thác hiệu quả thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, nhất là tại các căn cứ kháng chiến cũ, nghĩa trang dã chiến và những khu vực có thông tin về mộ liệt sỹ nhưng chưa được tổ chức tìm kiếm hoặc tìm kiếm chưa đạt kết quả.

Trung tướng Hồ Văn Thái cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quản lý, sử dụng và giải ngân kinh phí đúng quy định; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm mọi nguồn tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Đến nay, toàn Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sỹ, đạt 125,78% chỉ tiêu của năm 2026 và 78,07% mục tiêu của toàn chiến dịch; trong đó, các đơn vị quy tập 768 hài cốt trên địa bàn trong nước và 364 hài cốt tại Campuchia, xác định được danh tính 6 liệt sỹ.

Theo kế hoạch, Chiến dịch 500 ngày đêm đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 1.450 hài cốt liệt sỹ; trong đó, chỉ tiêu năm 2026 là 900 hài cốt, giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7/2027 là 550 hài cốt. Kết quả giai đoạn 1 đã vượt chỉ tiêu quy tập của năm 2026, tạo tiền đề để Quân khu tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Quân khu 9 đẩy mạnh rà soát, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến hết ngày 2/11/2026, Quân khu đã hoàn thành rà soát tại 107/107 nghĩa trang liệt sỹ, với tổng số 41.231 mộ được kiểm tra; có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm (chiếm 77,52%), 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Tổng số mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đã bàn giao phục vụ giám định ADN là 32.010 mẫu, bao gồm 47 mẫu thu thập ngoài nghĩa trang. Trong đó, tỉnh An Giang bàn giao 11.016 mẫu, Đồng Tháp 9.776 mẫu, Vĩnh Long 4.490 mẫu, thành phố Cần Thơ 4.158 mẫu và Cà Mau 2.570 mẫu.

Để đẩy nhanh tiến độ giám định, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu phối hợp với Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển 23.854 mẫu sinh phẩm bằng máy bay quân sự ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. Số mẫu này nằm trong tổng số 32.010 mẫu đã bàn giao.

Năm 2027, Quân khu 9 tiếp tục triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của năm và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Dịp này, Ban Tổ chức hội nghị trao bằng khen của Tư lệnh Quân khu 9 cho 16 tập thể và 16 cá nhân thuộc lực lượng vũ trang Quân khu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Quân khu cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân có thành tích xuất sắc trong phối hợp vận chuyển, tiếp nhận mẫu sinh phẩm từ Quân khu 9 ra Hà Nội phục vụ giám định ADN./.

Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sỹ từ Quân khu 9 được đưa ra Hà Nội giám định ADN Sáng 5/10/2026, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được tập kết từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 từ Cần Thơ ra Hà Nội.