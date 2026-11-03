Hà Nội thí điểm quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Hà Nội sẽ thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm dùng chung, tập trung vào thịt lợn, nhằm theo dõi xuyên suốt từ giết mổ, phân phối đến tiêu thụ.

Hệ thống hỗ trợ cơ quan quản lý phát hiện rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố; đồng thời giúp người dân tra cứu nguồn gốc thực phẩm nhanh chóng, chính xác.

Theo Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 2/11/2026 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành, phạm vi thí điểm gồm thịt gia súc, gia cầm, tập trung vào thịt lợn của các chuỗi được lựa chọn.

Thông tin được ghi nhận từ nguồn cung đầu vào, hồ sơ liên quan đến lô giết mổ, vận chuyển, sơ chế, phân phối và tiếp nhận tại điểm bán, bếp ăn.

Quy mô dự kiến có ít nhất hai chuỗi liên kết hoàn chỉnh, gồm hai cơ sở chăn nuôi, hai cơ sở giết mổ tập trung, hai đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển của chuỗi, 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể. Trong số các điểm bán có ít nhất 10 điểm bán nhỏ lẻ tại chợ. Thành phố lựa chọn từ 3 đến 5 xã, phường có các mắt xích của chuỗi để triển khai.

Các cơ sở tham gia phải đáp ứng điều kiện pháp luật, có nguồn cung và giao nhận thường xuyên, xác định được các mắt xích trước và sau trong chuỗi; bố trí người phụ trách, cam kết cung cấp chứng từ và cho phép kiểm tra. Việc lựa chọn có cả cơ sở quy mô nhỏ để kiểm chứng khả năng áp dụng trong thực tế.

Hệ thống được thiết kế đơn giản, tối ưu hóa trên thiết bị di động và trình duyệt web, giúp hộ kinh doanh thực hiện các thao tác nhận lô, tách lô, giao lô sau khi được hướng dẫn tại chỗ. Thành phố ưu tiên tích hợp chức năng tra cứu trên Ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và Cổng thông tin điện tử, không yêu cầu người dân cài đặt thêm ứng dụng riêng.

Hoạt động tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Mê Linh, Hà Nội). (Ảnh minh họa: Lê Đông/TTXVN)

Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống chỉ ghi nhận thông tin định danh cơ sở chăn nuôi và mã lô xuất bán, đầu vào khâu giết mổ; không bắt buộc nhật ký chăn nuôi chi tiết hằng ngày. Đối với nguồn cung ngoài thành phố, thông tin được ghi nhận qua hồ sơ hợp lệ, không chờ liên thông dữ liệu liên tỉnh. Việc đồng bộ dữ liệu thực hiện phù hợp với phạm vi thí điểm, không yêu cầu đồng bộ dữ liệu lịch sử.

Cùng với nâng cấp các phân hệ đã thử nghiệm, Hà Nội tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu qua cổng API với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố tại địa chỉ check.hanoi.gov.vn, Hệ thống HanoiCheck và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện có.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì triển khai, tổng hợp chung; phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các xã, phường được lựa chọn cùng các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng.

Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được ban hành, các đơn vị phải hoàn thành rà soát, đánh giá hiện trạng và chốt danh sách chính thức các chuỗi, cơ sở tham gia.

Việc xây dựng, tích hợp hệ thống phải hoàn thành trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kế hoạch; các cấu phần phục vụ vận hành thử phải hoàn thành trước khi đưa dữ liệu thực tế vào hệ thống. Thành phố ưu tiên nâng cấp, bổ sung tính năng hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các hệ thống hiện có có khả năng kế thừa.

Các cơ sở được tập huấn trực tiếp theo ca sản xuất, kể cả ca đêm và rạng sáng; được hỗ trợ biểu mẫu, tài liệu, thiết lập tài khoản và kết nối dữ liệu. Hệ thống vận hành theo lô hàng và giao nhận thực tế, đồng thời đối soát hằng ngày đối với các lô thiếu hồ sơ, sai lệch số lượng hoặc sử dụng mã không đúng quy định. Cơ sở tham gia chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu nhập; Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát, kiểm tra theo thẩm quyền.

Một nội dung trọng tâm là thử nghiệm quy trình xử lý sự cố an toàn thực phẩm khẩn cấp và khoanh vùng tự động. Khi phát hiện lô hàng có rủi ro hoặc xảy ra sự cố, cơ quan quản lý chuyên ngành kích hoạt lệnh “Tạm dừng lưu thông/Tạm khóa mã QR lô hàng” trên hệ thống.

Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày; việc tổng kết, đánh giá dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Kết quả được xem xét trên các tiêu chí về độ chính xác dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi và chi phí vận hành.

Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, xây dựng quy chế quản lý, vận hành thống nhất, phân định rõ trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, khai thác và chia sẻ dữ liệu. Đây cũng là cơ sở để thành phố xem xét mở rộng hệ thống sang các nhóm thực phẩm khác./.

Hà Nội: Thu giữ hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Hà Nội thu giữ 12,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại bãi xe xã Thanh Trì, gồm sụn gà, trứng non, mỡ động vật, trị giá hơn 1 tỷ đồng, đang xử lý.