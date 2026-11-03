Đà Nẵng: Cháy tàu cá neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang

Ngày 3/11, tại âu thuyền Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy một tàu cá đang neo đậu trong khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, thời điểm bắt đầu xảy ra cháy, cột khói đen bốc lên nghi ngút, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ con tàu.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng cùng các ngư dân đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện, tổ chức chữa cháy và di dời các tàu thuyền neo đậu gần đó ra khu vực an toàn.

Đáng chú ý, vào thời điểm này có hàng trăm tàu cá cùng đang neo đậu tại khu vực âu thuyền. Do đó, công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn trương nhằm không để ngọn lửa lan sang các tàu khác.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Phần phía trên của con tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung gỗ cháy đen.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng điều động phương tiện đến chữa cháy tại âu thuyền Thọ Quang. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục làm nhiệm vụ tại hiện trường, kiểm tra, dập tắt các điểm cháy ngầm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại./.

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